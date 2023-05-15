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"Истерика напряженная": в ВСУ заявили, что РФ в Брянской области потеряла и третий вертолет

Андрей Ганчук
15 мая 2023, 08:30 обновлено 15 мая, 08:36
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Оккупанты России в Брянской области 13 мая потеряли целых 5 воздушных суден, версий инцидентов очень много, сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Игнат, вертолет РФ Брянская область
В России пытаются скрывать инцидент с падением третьего вертолета в Брянской области - Игнат / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Оккупационная армия страны-агрессора России в Брянской области потеряла третий вертолет и пытается не признавать инцидент, чтобы не слишком шокировать свое население. У врага истерика, а пропагандисты озвучивают множество причин, среди которых работа украинских ПВО, партизан или даже российской системы противовоздушной обороны. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что вражеская российская армия потеряла 13 мая в Брянской области еще один вертолет. Причины непонятны. Враг в истерике, а пропаганда РФ озвучивает самые разнообразные версии.

"Чтобы еще "чернее" день не стал для них, пропаганда рассматривает разные варианты: от работы российских партизан до работы каких-то наших истребителей, нашего ПВО, ПЗРК, партизан, своей (российской, - ред.) ПВО. Версий много, истерика напряженная мы за ними наблюдаем и это нас, безусловно, очень радует", - сказал Игнат и отметил, что оккупанты пытаются отрицать инцидент, чтобы не шокировать свое население.

видео дня

Таким образом, в Воздушных силах подтвердили, что российские оккупанты в целом потеряли в Брянской области два самолета и три вертолета в один день.

"Там есть уже сообщения от них (россиян, - ред.), просто они несколько скрывают, что третий вертолет таки упал. Может сам, а может кто-то помог", - подчеркнул Юрий Игнат.

Падение самолетов и вертолетов в Брянской области России

В Сети 13 мая опубликовали информацию о том, что в Брянской области на территории РФ потерпели крушение военные самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил российских оккупантов.

Стали появляться соответствующие фото и видео очевидцев.

Вначале речь шла о том, что за несколько часов "сбили" два вертолета – Ми-8 и Ми-34 – и военный самолет Су-34.

Позже появились другие сведения, согласно которым на Брянщине упали два самолета Су-35 и Су-34, а также два вертолета Ми-8. Опубликовали и другие кадры падения воздушных суден российских захватчиков.

Кроме того, в тот же день появилось видео падения еще одного Ми-8. На тот момент было непонятно, это либо 3-й потерпевший крушение вертолет, либо речь шла о кадрах падения одного из двух предыдущих Ми.

Смотрите видео, в котором Цимбалюк рассказал о версиях крушения авиации оккупантов РФ в Брянской области

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