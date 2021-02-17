Ивано-Франковщину закроют на жесткий карантин - Ляшко

Как заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, у властей региона и у представителей Минздрава не осталось иного выбора, кроме жесткого карантина.
В Ивано-Франковской области из-за критической уровня заболеваемости жителей региона коронавирусом COVID-19 с ближайшего понедельника, 22 февраля, ужесточат карантин. В регионе будет установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности. Соответствующее решение было принято областной профильной комиссией.
"Без дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий преодолеть или сдержать это стремительное распространение коронавирусной болезни невозможно", - заявил спешно приехавший в Ивано-Франковск главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, область полностью выполнила требования министерства о перепрофилировании 50% коечного фонда под COVID-19. При этом 80% из этих кроватей обеспечены кислородом, но из-за увеличения количества госпитализаций коек стало не хватать.
"Красная" зона подразумевает, что в Ивано-Франковской области с 22 по 28 февраля будет запрещено:
- принимать посетителей заведениям общественного питания, кроме работы на вынос;
- проводить развлекательные заведения - кинотеатры, театры, ночные клубы, дискотеки и тому подобное;
- проводить массовые мероприятия (религиозные, культурные, спортивные и т.д.);
- очное обучение учеников 5-11 классов.
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Напомним, ранее сообщалось:
- По состоянию на сегодняшний день больше всего в Украине новых случаев COVID-19 Минздрав зафиксировал в Ивано-Франковской области – 621 случай/
- За все время коронавирусной эпидемии в Украине заболели 1 276 618 украинцев. Из них: выздоровели – 1 122 968 пациента и умерли – 24 542 человек.
- До того известный ученый-демограф Элла Либанова объяснила, что не так с официальной статистикой по смертности от COVID-19 и оценила влияние коронавируса на показатели смертности в Украине.