Ивано-Франковщину закроют на жесткий карантин - Ляшко

Ивано-Франковщину закроют на жесткий карантин / УНИАН

В Ивано-Франковской области из-за критической уровня заболеваемости жителей региона коронавирусом COVID-19 с ближайшего понедельника, 22 февраля, ужесточат карантин. В регионе будет установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности. Соответствующее решение было принято областной профильной комиссией.

"Без дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий преодолеть или сдержать это стремительное распространение коронавирусной болезни невозможно", - заявил спешно приехавший в Ивано-Франковск главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, область полностью выполнила требования министерства о перепрофилировании 50% коечного фонда под COVID-19. При этом 80% из этих кроватей обеспечены кислородом, но из-за увеличения количества госпитализаций коек стало не хватать.

"Красная" зона подразумевает, что в Ивано-Франковской области с 22 по 28 февраля будет запрещено:

принимать посетителей заведениям общественного питания, кроме работы на вынос;

проводить развлекательные заведения - кинотеатры, театры, ночные клубы, дискотеки и тому подобное;

проводить массовые мероприятия (религиозные, культурные, спортивные и т.д.);

очное обучение учеников 5-11 классов.

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