Из-за непогоды в Киеве ввели оперативное положение, город сковали пробки

Киев сковали пробки / УНИАН

В пятницу, 11 декабря, в Киеве из-за сложных погодных условий ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта.

Как сообщает Киевпастранс, оперативное положение - это курсирование с отклонением от графика движения. Кроме того, в столице из-за непогоды приостановил работу городской фуникулер.

Как известно, накануне вечером в Киеве был сильный дождь. Из-за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах сразу превратилась в лед. Из-за гололеда в столице наблюдалось увеличение количества ДТП.

По данным Google Maps, сейчас в Киеве наблюдаются пробки на дорогах. В частности, на проспекте Победы, улице Елены Телиги, проспектах Степана Бандеры, Валерия Лобановского, на улицах Жилянской, Николая Голего, Генерала Тупикова и на Индустриальном переулке. Также на Дарницком мосту, мосту Патона затруднено движение в направлении правого берега.

Пробки в Киеве 11 декабря / google.com.ua/maps

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за непогоды в трех областях Украины - Киевской, Житомирской и Черновицкой - обесточены 173 населенных пункта. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Укравтодор сообщает, что в пяти областях - Тернопольской, Хмельницкой, Ровненской, Киевской, Житомирской - введены временные ограничения движения грузовиков и автобусов на дорогах. Сейчас движение в указанных областях восстановлено.

По информации Службы автомобильных дорог транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения страны обеспечено. Ограничений движения нет.

При этом синоптики предупреждают о том, что утром в северных и центральных областях гололед, на дорогах гололедица, в южных и центральных областях туман, видимость 200-500 метров. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

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Погода в Киеве - о чем ранее сообщал Главред: