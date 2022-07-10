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Из-за войны ребенок больше не может ходить: жуткая история эвакуации семьи из Киевщины

10 июля 2022, 13:03

Село Севериновка, где много лет жила семья Хатиных, находится в Макаровском районе рядом с "треугольником смерти" Буча – Ирпень – Гостомель.

Беженцы
Жуткая история эвакуации семьи Хатиных из Киевщины / семейный архив

Семье Хатиных пришлось испытать невероятные лишения, совершая побег из временно оккупированного россиянами Макаровского района весной ‒ с дочерью Олесей, у которой синдром Ретта (тяжелое заболевание нервной системы). Об этом сообщает портал Обозреватель в рамках волонтерского информационного проекта для беженцев с инвалидностью EnableMeUA.

"Синдром Ретта простыми словами – это заболевание нервной системы, когда она дает ответ на любые раздражители с большой задержкой. Например, такие дети после укола могут заплакать не сразу. Есть у них задержка и в восприятии любой информации", – объясняет Елена Хатина, мать.

До 24 февраля семья Хатиных вела вполне размеренную, спокойную жизнь. Елена открыла центр для детей с синдромом Ретта, где они проходили реабилитацию и учились. Там работали десять специалистов, которые ежедневно облегчали жизнь родителей. Но война все перечеркнула

"Каким чудом Севериновка уцелела, до сих пор не понимаю. Конечно, были прилеты по домам, но глобально село пострадало меньше соседних. В феврале ребенок уже неплохо держался на ногах, хорошо ходил с поддержкой. Мы потратили три года на то, чтобы научить дочку коммуницировать с помощью специального программного обеспечения, считывающего движения глаз. Понятно, что с приходом "русского мира" все эти возможности и навыки были утрачены. Даже неделя без реабилитации для таких детей – уже заметный шаг назад. А мы потеряли четыре месяца", ‒ говорит Елена.

С большим трудом и лишениями семье удалось добраться до приятелей на территории, контролируемой ВСУ. Потому Хатины сумели выехать в Бельгию.

"Сейчас мы проживаем здесь уже четвертый месяц. К сожалению, единственная реабилитация, которая сейчас есть у моего ребенка, – это та, которую я сама ему провожу. На что-то у меня не хватает сил, и поэтому уже сейчас заметен бешеный откат назад. До войны она ходила – занималась физическим и умственным развитием. Сейчас ей уже трудно подниматься на ноги. Ребенок потерял возможность ходить. Это у него отняла война", ‒ подытожила она.

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Напомним, ранее в Сеть попало фото одного из разрушенных домов в Бородянке Киевской области. На снимке видно, что от квартиры, в которой когда-то жила украинская семья, ничего не осталось. Чудом уцелел лишь кухонный шкаф.

Однако шкаф крепко держался над образовавшейся после авиаудара пропастью. Более того, вся посуда в шкафу — целая, а сверху на нем стоит кувшин в форме петушка.

Позднее полностью разрушенном доме в городе Бородянка Киевской области под завалами нашли икону, которая чудом уцелела после ужасных бомбардировок российских захватчиков.

Как заявил полковник ВСУ Николай Журавлев, он скоро передаст икону в один из храмов Православной церкви Украины.

Автор: Егор Бунин
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