Разграбленный дом и расстрел спасателя: художник-колясочник рассказал о жизни в оккупации

Художник-колясочник рассказал о жизни в оккупации/ Александр Дорошенко

Известный украинский художник Александр Дорошенко (в силу состояния здоровья уже много лет вынужденного передвигаться на инвалидной коляске) после начала военного вторжения РФ в Украину пребывал на своей даче в поселке Михайловская Рубежовка (Киевская область) ‒ в нескольких километрах от Бучи и Ирпеня. О злоключениях художника и его супруги рассказал портал "Обозреватель"

"Уже на третий день фронт подошел к нам вплотную. Когда россияне зашли в поселок, продолжались массированные обстрелы из тяжелой артиллерии, в доме исчез свет, и мы вынуждены были прятаться как умели. Жена спускалась в подвал, а я не мог – прятался под бетонной лестницей за двумя несущими стенами", – вспоминает Дорошенко.

Первое ужасное событие в селе произошло, когда начался обстрел "Градами". В село обычной машиной приехал местный парень. Он хотел увезти свою девушку в безопасное место. Однако спасателем у него не получило стать.

"Как раз напротив нашего двора его машину порубило осколками и он получил страшные ранения. Люди погрузили его в какое-то рядно и отнесли в дом к его родителям. Через несколько часов его не стало. Вот в этот момент пришло страшное понимание: даже если что-то случится – никто нас не спасет. Не приедут ни скорая, ни пожарная, ни полиции", - говорит Дорошенко.

Вскоре в поселок поступила информация о том, что оккупанты дают "зеленый коридор" для выезда.

"Мы понимали, что оставаться здесь надолго – очень рискованно. Начали собирать вещи и пока упаковывались, коридор уже закрыли. Так решили остаться и так прожили в оккупации 12 дней", ‒ говорит Дорошенко.

Кроме того, заканчивались лекарства для больной собаки семьи Дорошенко ‒ Аида (порода "кане-корсо").

10 марта семья художника окончательно решила покинуть деревню, потому что ситуация становилась все более напряженной, обстрелы становили все чаще. И спасения в случае попадания снарядов в дом искать было неоткуда.

Художнику с женой и с собакой удалось сперва выбраться в Киев, где живет сын художника. Там Аида ушла из жизни.

"Мы видели, что состояние Аиды ухудшалось. Она бедная уже не понимала зачем ее выводят на улицу, приступы эпилепсии были ужасающими и собака ушла в засветы. Наш сосед принялся помочь с погребением. Ведь жена сама не справилась бы. Забрал Аиду и отнес ее в парк, где раньше она бы гуляла. Сосед обещал нам по войне показать, где она нашла покой", ‒ говорит Дорошенко.

Затем была долгая дорога в Гамбург с остановкой в Чехии, художник получил сообщение от соседей ‒ его до захватили и разграбили оккупанты.

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Напомним, ранее в Сеть попало фото одного из разрушенных домов в Бородянке Киевской области. На снимке видно, что от квартиры, в которой когда-то жила украинская семья, ничего не осталось. Чудом уцелел лишь кухонный шкаф.

Однако шкаф крепко держался над образовавшейся после авиаудара пропастью. Более того, вся посуда в шкафу — целая, а сверху на нем стоит кувшин в форме петушка.

Позднее полностью разрушенном доме в городе Бородянка Киевской области под завалами нашли икону, которая чудом уцелела после ужасных бомбардировок российских захватчиков.

Как заявил полковник ВСУ Николай Журавлев, он скоро передаст икону в один из храмов Православной церкви Украины.

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