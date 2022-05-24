Зверства на Киевщине: разбирали ли рашисты стиралки на детали для танков

Тарас Загородний отреагировал на мародерства рашистов / УНІАН

В Киевской области рашисты занимались "чистой воды мародерством", заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

В чате на Главреде он опроверг предположение о том, что на Киевщине из-за санкций россияне вынуждены были ставить на военную технику детали от холодильников и посудомоечных машин.

"Это было мародерство в чистом виде. Если бы стиралки брали на запчасти, то их можно было бы разобрать на месте, не таская за собой. Впрочем, я не исключаю, что россияне действительно используют детали стиральных машин для ремонта военной техники", - отметил эксперт.

По его словам, из-за санкций у россиян действительно есть проблемы, особенно с микропроцессорами.

"В первую очередь – для ракетной техники. Но насколько это поможет России – большой вопрос. Ведь есть свои стандарты для военной техники, когда шаг вправо, шаг влево – и ракета уже никуда не летит или летит, но не туда, куда надо. Думаю, что Россия будет искать обходные пути, чтобы найти необходимые запчасти на "черном" рынке", - подытожил Тарас Загородний.

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Война России против Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее прогнозировал контрнаступление армии Украины на занятые войсками РФ позиции уже в середине июня. По его словам, до конца мая-начала июня ожидается поступление оружия от Запада в нужном объеме. Далее государство будет формировать подразделения для наступления.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что и ВСУ, и войска России, нуждаются в пополнении своих резервов. Сторона, которая будет действовать более оперативно, получит преимущество. По мнению Жданова, украинская армия может пойти в контрнаступление в середине-второй половине июня. Все будет зависеть от объемов поставок Западом тяжелых вооружений.

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению с целью деоккупации своих территорий. Однако украинские войска нуждаются в срочных поставках тяжелых вооружений для ликвидации преимущества России в военной технике. В ближайшие месяцы силы обороны Украины собираются вытеснить захватчиков с юга и востока страны.

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