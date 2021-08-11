Избили в пьяной драке и оставили на земле умирать: в житомирском селе скончался 31-летний мужчина

Скорая помощь / УНИАН

На Житомирщине застолье в селе Малая Чернявка закончилось пьяной дракой, которая привела к смерти одного из участников. Об этом сообщили представители Национальной полиции по Житомирской области.

В полицию от медиков поступило сообщение об экстренной госпитализации с улицы села без сознания неизвестного мужчины. Полицейские установили личность госпитализированного. Им оказался 31-летний житель этого же населенного пункта, а нашел его в бессознательном состоянии односельчанин, который утром гнал скот на выпас. Мужчина, не приходя в сознание, на следующий день умер в больнице.

В дальнейшем полицейские выяснили, что накануне вечером компания из нескольких мужчин распивала спиртное. Между двумя из них возник внезапный конфликт якобы из-за смартфона. 28-летний мужчина, отстаивая свою позицию в споре, нанес другому несколько ударов, после чего тот упал, потеряв сознание. Компания оставила травмированного лежать на земле и разошлись по домам, поскольку было уже за полночь.

Подозреваемый задержан. Ему грозит тюремный срок от 7 до 10 лет.

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Напомним, ранее на Ровенщине, в селе Белая Криница, женщина пожаловалась сыну на то, что она не смогла дождаться маршрутки. Увидев водителя этой же маршрутки в магазине, 26-летний местный житель решил выяснить вопрос. Однако водитель ответил ему ругательствами.

Сын женщины ударил водителя в лицо, после чего он упал и был госпитализирован. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму с переломом основы черепа. Водитель находился в больнице без сознания и умер 21 июня.