Издевался над патриотами: ВСУ ликвидировали оккупанта, который воевал против ВСУ еще в 2014 году

ВСУ ликвидировали оккупанта, который в 2014 году издевался над патриотами в Донецке / Коллаж фото 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Сергей Стерненко

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта, который убивал украинцев еще в 2014 году. Саид Закаев известен своими издевательствами над украинскими патриотами. Об этом заявил активист Сергей Стерненко, ссылаясь на родственницу оккупанта.

Закаев в 2014 году воевал против ВСУ на Донбассе. В Донецке он поймал местную жительницу Ирину Довгань и издевался над ней из-за её проукраинской позиции.

Оккупанты привязали женщину к столбу и фотографировались с ней.

Закаева Татьяна Скребенкова, которая по всей видимости является родственницей оккупанта заявила, что Саида ликвидировали 31 октября.

ВСУ ликвидировали оккупанта, который в 2014 году издевался над патриотами в Донецке / Сергей Стерненко

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован российский оккупант Роман Байбородин из Сыктывкара. Он был контрактником - командиром стрелкового отделения ВС РФ.

Напомним, российская 155-я гвардейская бригада морской пехоты потеряла 63 военнослужащих в ходе двухдневного штурма украинских позиций на востоке Украины 4 ноября или ранее. Это была одна из самых больших потерь в одиночной операции для небольшой российской морской пехоты со времен чеченских войн 1990-х годов.

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