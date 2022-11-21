Издевался над патриотами: ВСУ ликвидировали оккупанта, который воевал против ВСУ еще в 2014 году

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта 31 октября.
Украинские военные ликвидировали российского оккупанта, который убивал украинцев еще в 2014 году. Саид Закаев известен своими издевательствами над украинскими патриотами. Об этом заявил активист Сергей Стерненко, ссылаясь на родственницу оккупанта.
Закаев в 2014 году воевал против ВСУ на Донбассе. В Донецке он поймал местную жительницу Ирину Довгань и издевался над ней из-за её проукраинской позиции.
Оккупанты привязали женщину к столбу и фотографировались с ней.
Закаева Татьяна Скребенкова, которая по всей видимости является родственницей оккупанта заявила, что Саида ликвидировали 31 октября.
Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован российский оккупант Роман Байбородин из Сыктывкара. Он был контрактником - командиром стрелкового отделения ВС РФ.
Напомним, российская 155-я гвардейская бригада морской пехоты потеряла 63 военнослужащих в ходе двухдневного штурма украинских позиций на востоке Украины 4 ноября или ранее. Это была одна из самых больших потерь в одиночной операции для небольшой российской морской пехоты со времен чеченских войн 1990-х годов.
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