"Издеваются над нами, как хотят": чем обернулась массовая "эвакуация" на Донбассе

Эвакуация жителей ОРДЛО / Reuters

18 февраля главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили массовую эвакуацию населения. Жителям временно оккупированных районов Донецкой области предложили выехать в Ростовскую область Российской Федерации.

Эвакуируют стариков, женщин и детей. В то же время, мужчинам призывного возраста запретили покидать оккупированную территорию - оккупационные власти объявили мобилизацию. Таким образом, многие семьи разделились - женщин и детей на автобусах и поездах начали вывозить в Россию. Владимир Путин пообещал "беженцам" по 10 тысяч рублей, но по последней информации, с этими выплатами есть проблемы - оказалось, что их не так просто получить.

"Фарс для киношки": реакция власти

Украинский омбудсмен Людмила Денисова вчера заявила, что граждане Украины, "которых принудительно эвакуировали в Ростовскую область РФ, лишены права на достойные условия жизни". Она отмечает, что женщинам с детьми и пожилым людям пришлось почти двое суток оставаться без еды и сна в неотапливаемых автобусах. Кроме того, как оказалось, многие места временного размещения, где их планировали поселить, оказались закрыты, а российские власти не смогли обеспечить "эвакуированных" временным жильем, горячим питанием, медицинскими услугами.

Омбудстмен отмечает, что операция по "эвакуации" грубо нарушила права украинских детей в ОРДЛО, ведь был остановлен остановили учебный процесс в школах и вузах, а из интернатных учреждений принудительно вывезли сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Также на ситуацию отреагировал министр обороны Украины Алексей Резников. Он назвал эвакуацию фарсом для "киношки". Как заявил Резников в эфире 1+1, жители ОРДЛО массово возвращаются домой.

Реклама

"Это (эвакуация жителей ОРДЛО в Россию - ред.) на сегодняшний день фарс. Несколько тысяч они показательно вывезли, а сейчас наша разведка располагает информацией, что они массово возвращаются домой, потому что их там никто не кормит, не расселяет. То есть это все постановка для киношки", - заявил Резников.

Селят в поле в надувных палатках

Часть эвакуированных людей из "ЛДНР", которым обещали санатории и базы отдыха, селят среди поля в палатках. Внутри палаток - двухярусные нары, которые стоят по двум сторонам узких проходов. Российские СМИ сообщают, что палатки, в которых селят людей, с подогревом. Известно также, что эти палатки надувные.

Палатки для "беженцев" / соцсети

В социальных сетях люди шокированы тем, что людей вынудили покинуть свои дома и квартиры и вместо этого в феврале поселили в палатках. "Это как же надо ненавидеть, презирать людей, чтобы вот так, ради пропаганды выдернуть их насильно из своих домов и высадить в поле, в палатки", – пишут люди.

Из еды - вода и дешевая колбаса

Как делятся пользователи в сети, кормят беженцев дешевой колбасой. На фотографии, опубликованной очевидцем в соцсетях, изображены несколько упаковок воды по 0,5 литра в бутылках и "третьесортное изделие охлажденное" из мяса птицы. В частности, колбаса "Казачья". "А так выглядит набор гуманитарной помощи для эвакуированных", – сказано в подписи к снимку.

В соцсетях некоторые подписчики начали шутить по этому поводу. "Одна колбаса на всех?", "Поздравим с повышением: были второсортными, теперь 3 сорт", "Зато русская колбаса", – пишут другие юзеры. Часть подписчиков выразила им сочувствие.

Читайте также"Лучше бы пересидели в подвалах": к эвакуации из ОРДЛО людей в России не подготовились

"Дитя голодное, хочет какать, хочет писать"

Издание Настоящее время (проект Радио Свобода) опубликовало кадры из окрестностей Таганрога, куда привезли часть беженцев. Оказалось, что людям пришлось долго ждать расселения в автобусах на территории РФ, в том числе возле одного из детских оздоровительных центров.

"Издеваются над нами, как хотят! Все больные, с детьми, на костылях, бабушке 90 лет. Ничего не говорят. Подошла к полиции, говорю "Когда нас будут расселять?". Отвечают: "Мы не знаем так же, как и вы. Ждите", - заявила одна из женщин.

"Как послушали Пушилина по телевизору, когда он сказал, что срочно уезжайте, забирайте маленьких деток, женщин и пожилых людей, и что с вами здесь будет все прекрасно, все хорошо, не переживайте… Естественно, испугались, схватили внука, дочка и я. Дите голодное, хочет какать, хочет писать, извините", - жалуется журналистам другая.

Мародеры грабят оставленные квартиры

В ОРДЛО сообщают о о том, что начались массовые ограбления квартир и частных домов тех жителей, которые выехали в Россию после "приказа" главарей террористических группировок "Л/ДНР" об "эвакуации". Как сообщается в одном из Telegram-каналов, в Донецке и Макеевке разграбили более 100 квартир "эвакуированных" граждан.

"Наши источники говорят, что за время, меньше чем одни сутки, было ограблено 56 квартир в Донецке и 42 в Макеевке именно тех, кто покинул город", — говорится в тексте сообщения. Кроме того в соцсетях высказали предположение, что мародеры могли грабить квартиры не наугад, а целенаправленно, используя списки "эвакуированных".