УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Издеваются над нами, как хотят": чем обернулась массовая "эвакуация" на Донбассе

21 февраля 2022, 16:23

Людей селят в спортзалах и палатках среди поля, а кормят дешевой колбасой. По информации разведки, многие уже возвращаются домой.

эвакуация, ОРДЛО, беженцы
Эвакуация жителей ОРДЛО / Reuters

18 февраля главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили массовую эвакуацию населения. Жителям временно оккупированных районов Донецкой области предложили выехать в Ростовскую область Российской Федерации.

Эвакуируют стариков, женщин и детей. В то же время, мужчинам призывного возраста запретили покидать оккупированную территорию - оккупационные власти объявили мобилизацию. Таким образом, многие семьи разделились - женщин и детей на автобусах и поездах начали вывозить в Россию. Владимир Путин пообещал "беженцам" по 10 тысяч рублей, но по последней информации, с этими выплатами есть проблемы - оказалось, что их не так просто получить.

"Фарс для киношки": реакция власти

Украинский омбудсмен Людмила Денисова вчера заявила, что граждане Украины, "которых принудительно эвакуировали в Ростовскую область РФ, лишены права на достойные условия жизни". Она отмечает, что женщинам с детьми и пожилым людям пришлось почти двое суток оставаться без еды и сна в неотапливаемых автобусах. Кроме того, как оказалось, многие места временного размещения, где их планировали поселить, оказались закрыты, а российские власти не смогли обеспечить "эвакуированных" временным жильем, горячим питанием, медицинскими услугами.

Омбудстмен отмечает, что операция по "эвакуации" грубо нарушила права украинских детей в ОРДЛО, ведь был остановлен остановили учебный процесс в школах и вузах, а из интернатных учреждений принудительно вывезли сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Также на ситуацию отреагировал министр обороны Украины Алексей Резников. Он назвал эвакуацию фарсом для "киношки". Как заявил Резников в эфире 1+1, жители ОРДЛО массово возвращаются домой.

Реклама

"Это (эвакуация жителей ОРДЛО в Россию - ред.) на сегодняшний день фарс. Несколько тысяч они показательно вывезли, а сейчас наша разведка располагает информацией, что они массово возвращаются домой, потому что их там никто не кормит, не расселяет. То есть это все постановка для киношки", - заявил Резников.

Селят в поле в надувных палатках

Часть эвакуированных людей из "ЛДНР", которым обещали санатории и базы отдыха, селят среди поля в палатках. Внутри палаток - двухярусные нары, которые стоят по двум сторонам узких проходов. Российские СМИ сообщают, что палатки, в которых селят людей, с подогревом. Известно также, что эти палатки надувные.

Палатки для "беженцев" / соцсети

В социальных сетях люди шокированы тем, что людей вынудили покинуть свои дома и квартиры и вместо этого в феврале поселили в палатках. "Это как же надо ненавидеть, презирать людей, чтобы вот так, ради пропаганды выдернуть их насильно из своих домов и высадить в поле, в палатки", – пишут люди.

Из еды - вода и дешевая колбаса

Как делятся пользователи в сети, кормят беженцев дешевой колбасой. На фотографии, опубликованной очевидцем в соцсетях, изображены несколько упаковок воды по 0,5 литра в бутылках и "третьесортное изделие охлажденное" из мяса птицы. В частности, колбаса "Казачья". "А так выглядит набор гуманитарной помощи для эвакуированных", – сказано в подписи к снимку.

В соцсетях некоторые подписчики начали шутить по этому поводу. "Одна колбаса на всех?", "Поздравим с повышением: были второсортными, теперь 3 сорт", "Зато русская колбаса", – пишут другие юзеры. Часть подписчиков выразила им сочувствие.

Читайте также"Лучше бы пересидели в подвалах": к эвакуации из ОРДЛО людей в России не подготовились

"Дитя голодное, хочет какать, хочет писать"

Издание Настоящее время (проект Радио Свобода) опубликовало кадры из окрестностей Таганрога, куда привезли часть беженцев. Оказалось, что людям пришлось долго ждать расселения в автобусах на территории РФ, в том числе возле одного из детских оздоровительных центров.

"Издеваются над нами, как хотят! Все больные, с детьми, на костылях, бабушке 90 лет. Ничего не говорят. Подошла к полиции, говорю "Когда нас будут расселять?". Отвечают: "Мы не знаем так же, как и вы. Ждите", - заявила одна из женщин.

"Как послушали Пушилина по телевизору, когда он сказал, что срочно уезжайте, забирайте маленьких деток, женщин и пожилых людей, и что с вами здесь будет все прекрасно, все хорошо, не переживайте… Естественно, испугались, схватили внука, дочка и я. Дите голодное, хочет какать, хочет писать, извините", - жалуется журналистам другая.

Мародеры грабят оставленные квартиры

В ОРДЛО сообщают о о том, что начались массовые ограбления квартир и частных домов тех жителей, которые выехали в Россию после "приказа" главарей террористических группировок "Л/ДНР" об "эвакуации". Как сообщается в одном из Telegram-каналов, в Донецке и Макеевке разграбили более 100 квартир "эвакуированных" граждан.

"Наши источники говорят, что за время, меньше чем одни сутки, было ограблено 56 квартир в Донецке и 42 в Макеевке именно тех, кто покинул город", — говорится в тексте сообщения. Кроме того в соцсетях высказали предположение, что мародеры могли грабить квартиры не наугад, а целенаправленно, используя списки "эвакуированных".

viber
новости Донецка новости Луганска война на Донбассе
Сейчас вы просматриваете новость «"Издеваются над нами, как хотят": чем обернулась массовая "эвакуация" на Донбассе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Предлог для операции против Украины: в Госдепе объяснили внезапную эвакуацию с "ДНР" и "ЛНР"Предлог для операции против Украины: в Госдепе объяснили внезапную эвакуацию с "ДНР" и "ЛНР" Кардиолог назвала новый продукт, очень опасный для сердцаКардиолог назвала новый продукт, очень опасный для сердца "Пока мир сходит с ума": Лорак пощеголяла внушительной грудью во всех ракурсах"Пока мир сходит с ума": Лорак пощеголяла внушительной грудью во всех ракурсах Горяча не по-детски: 16-летняя дочь Ольги Фреймут показала сочное декольте во взрослом нарядеГоряча не по-детски: 16-летняя дочь Ольги Фреймут показала сочное декольте во взрослом наряде Зубная паста для комнатных растений: как приготовить необычное и эффективное удобрение для цветовЗубная паста для комнатных растений: как приготовить необычное и эффективное удобрение для цветов
16:52

"Укрнафта" увеличивает добычу газа в период высокого спроса

16:49

Полномасштабного и внезапного наступления не будетмнение

16:29

Зеркальная дата 22.02.2022: что делать в этот день, чтобы привлечь удачу и как загадать желаниеВидео

16:28

На Киевщине мужчина избил соседку из-за навоза

16:25

"В Сибирь везите, пусть отрабатывают свой хлеб": россияне "приветствуют" жителей ОРДЛОВидео

Реклама
16:23

"Издеваются над нами, как хотят": чем обернулась массовая "эвакуация" на Донбассе

16:16

Будет ли война в 2022-м и какая большая перемена светит через год - гороскоп для Украины

16:12

50-летний Илон Маск встречается с 29-летней австралийской актрисой

16:12

"Кровавый переворот": Путин высказался об обострении на Донбассе и обвинил УкраинуВидео

16:09

Части РФ у границ Украины выходят на позиции для возможного наступления - CITВидео

15:56

Гороскоп на март 2022: Скорпионов ждет месяц-праздникВидео

15:56

Зеленский опережает Порошенко в свежем президентском рейтинге - опрос

15:51

Идет полная мобилизация: на Донбассе мужчин массово увозят в военкоматы прямо с улицы

15:43

Главари "ЛДНР" попросили Путина признать их "независимость"Видео

15:40

"Никакого вторжения не будет": Акунин прокомментировал наступление России на Украину

15:22

В РФ заявили о "прорыве украинских диверсантов": в ВСУ ответили на фейкВидео

15:13

Любовный гороскоп на неделю 21-27 февраля: Девам – предложение, Скорпионам – ревность, Козерогам – подарки судьбыВидео

15:07

США применяют против РФ ее же оружие - страхмнение

14:58

Выпадают волосы: как вернуть волосам красоту естественным путемВидео

14:54

"Большая термомодернизация" уменьшит на 60% платежки жителей 6 тысяч домов в Украине – Офис президента

Реклама
14:51

В Ровно депутаты пошли стенка на стенку: что стало причиной разборокВидео

14:49

В сети показали еду для "беженцев" с Донбасса в РФ

14:42

Фискальное давление на прозрачный бизнес наносит ущерб стране

14:41

Аферист из Tinder снова в деле: Саймон Леваев нашел новый способ зарабатывать на доверии фанатов

14:18

"Путин не забыл, что это наши деньги?": Макаревич раскритиковал президента РФ из-за военных учений и беженцев из "Л/ДНР"

14:16

"Все будет ВСУ" и песня про Путина: киевлянин оригинально подбадривает соседей

14:12

Наступило время для введения санкций против России - РезниковВидео

14:12

Боевики накрыли Счастье мощным огнем: остановлена Луганская ТЭС, взорвана АЗСВидео

13:42

С участием Совбеза ООН, ФРГ и Турции: Украина предложила новый формат по ДонбассуВидео

13:12

Украине Евросоюз выдаст 1,2 млрд евро финансовой помощи

13:07

РФ бросила своих солдат без еды и воды на вокзале вблизи границы с Украиной

13:00

Гороскоп на завтра, 22 февраля 2022: Тельцам – тайные знаки, Девам – удачаВидео

12:47

"Без нас наши вопросы никто не может решать": Данилов поставил условие перед встречей Байдена и ПутинаВидео

12:32

Григорий Лепс завел роман с 27-летней Мисс Львов-2018

12:30

Трое полицейских и двое мужчин провалились под лед: кадры трагедии в ДнепреВидео

12:30

Россия проиграет эту войнумнение

12:23

РФ обвинила Украину в подрыве погранпункта на границе: в ФСБ насмешили странным видеоВидео

11:57

Укроп по 48 гривен: популярное среди украинцев растение сильно подорожалоВидео

11:57

Украину прогреет до +15°: когда ждать аномального теплаВидео

11:48

Гороскоп Таро на неделю 21-27 февраля: Львам – опасные соблазны, Близнецам – трудное решение, Скорпионам – ссорыВидео

Реклама
11:44

Будет ли война России и Украины в 2022 году: астролог назвала важную датуВидео

11:34

В Болгарии ярко поддержали Украину: на футбольном матче вывесили сине-желтый флаг

11:33

Спят в автобусах и спортзалах: у эвакуированных из ОРДЛО людей уже 2 дня нет едыВидео

11:10

Есть еще возможность предотвратить вторжение РФ в Украину - Пентагон

11:08

Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2022: Тельцам – выигрыш, Девам – вещие сны, Водолеям – кардинальные переменыВидео

11:04

Оля Цибульская рассказала, чем удивляет мужа в постели

10:56

Лунный гороскоп на неделю 21-27 февраля: Тельцам – сплетни, Весам – любовный треугольник, Скорпионам – знаки судьбыВидео

10:52

В "ЛДНР" перебрасывают сотни наемников: в РФ рассказали, где вербуют боевиковВидео

10:44

Окружить войсками от Бреста до Таганрога и развалить изнутри: Резников раскрыл замысел Кремля

10:30

В направлении Херсонской области из Крыма двинулись военные колонны — ЧубаровВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять