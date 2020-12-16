Кабмин утвердил новые правила работы скорой помощи / Фото: УНИАН

Кабинет министров Украины ратифицировал обновленные критерии работы бригад скорой помощи, согласно которым обращения пациентов будут делить на четыре категории.

Как в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Василий Мокан, скорость приезда медицинской бригады на вызов будет зависеть от тяжести состояния пациента.

В документе указано, что вызовы будут делить следующим образом:

критические

экстренные

неэкстренные

непрофильные

Отметим, норматив приезда скорой на критический вызов составляет 10 минут с момента обращения к диспетчеру. На экстренный вызов бригада может добираться, согласно правилам, 20 минут.

Уточняется, что статистика демонстрирует: в городах своевременный приезд бригад на место происшествия составляет, с учетом существующего норматива, 88% случаев, в селах - 82% обращений.

"Учитывая вышеизложенное, введение процентного критерия своевременности проезда бригад экстренной медицинской помощи позволит оптимизировать работу системы экстренной медицинской помощи, а также определить ключевые показатели эффективности работы системы экстренной медицинской помощи непосредственно в части оптимизации мест базирования бригад ЭМП и маршрутов движения", - написал Мокан.

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