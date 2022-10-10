Как киевские "гопники" у россиян БТР отжимали: Жданов рассказал историю первых дней войны

Жданов рассказал историю первых дней войны / скриншот

В первые дни после полномасштабного вторжения России в Украину местные киевские "гопники" на Оболони "отжали" у российских солдат БТР.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что тогда вражеский БТР остановился, и российские солдаты решили спросить дорогу.

"Им же в первый день сказали, что население будет относиться лояльно. Помните, когда у них топливо заканчивалось, они же с канистрами шли на заправку купить топливо? Купить. Потом они начали уже беспределы: грабить, мародерить и убивать. А в начале они же шли скромно. Им сказали: "Население вас ждет, вы же освободители для них", – отметил он.

Жданов отметил, что парни смогли обезвредить оккупантов при помощи куска асфальта.

"Так вот, когда они стали спрашивать дорогу, местные оболонские ребята изловчились и куском асфальта, который лежал на обочине, огрели этого механика, вытащили его, и БТР был передан Вооруженным силам Украины", – рассказал эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вышгородском районе Киевской области житель одного из поселков Виталий Оноприенко во время российской оккупации сумел угнать вражеский грузовик вместе с боекомплектом.

Также мы рассказывали, что правоохранители в Полтавской области изъяли у местных жителей 11 танков, захваченных у российских оккупантов.

После начала войны РФ против Украины техника оказалась в руках местного населения. Кроме танков, полицейские также изъяли у людей бронеавтомобили и оружие, захваченное у оккупантов РФ.

Вам может быть интересно: