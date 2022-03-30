Как подать заявку на получение компенсации при потере жилья: пошаговая инструкция

В приложении Дія уже можно подать заявку на возмещение утраченного имущества в результате войны.
В приложении "Дія" уже можно подать заявку на компенсацию по потери жилья.
О новой функции сообщил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Чтобы получить доступ к услуге, нужно обновить приложение. И действовать по такой инструкции:
- Зайти в раздел "Послуги".
- Нажать "Пошкоджене майно".
- Указать данные про объект, который был поврежден.
- Добавить фото и описание разрушений.
- Оставить контактные данные.
Подавайте заявку, если у вас повреждено:
- Частные дома (усадебные, дачные и садовые)
- Квартиры
- прочие жилые помещения (на которые зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).
После заполнения формы и ее регистрации вы можете загрузить заявление в PDF или получить на электронную почту.
После регистрации сообщения ожидайте информацию о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время.
Когда можно будет получить компенсацию
Пока возможность сообщить о повреждениях есть только в приложении. Через неделю заявку можно будет подать офлайн - в Центрах предоставления административных услуг.
На первом этапе государство, как заявлял премьер Шмыгаль, соберет информацию о разрушениях в Украине, затем подсчитают, сколько на восстановление нужно денег, и выработают схему компенсаций.
Читайте также:
- Как получить помощь 6500 грн от государства во время войны, если лишился работы
- Украинцы получат компенсацию на оплату коммунальных услуг во время войны
- Россия не платит компенсации за убитых мобилизованных с ОРДЛО и сжигает тела – разведка