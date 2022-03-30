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Как подать заявку на получение компенсации при потере жилья: пошаговая инструкция

30 марта 2022, 08:32

В приложении Дія уже можно подать заявку на возмещение утраченного имущества в результате войны.

Бородянка, обстрел украинских городов, разрушенное здание, разрушенный жилой дом
Бородянка, обстрел украинских городов, разрушенное здание, разрушенный жилой дом / Макс Левин

В приложении "Дія" уже можно подать заявку на компенсацию по потери жилья.

О новой функции сообщил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Чтобы получить доступ к услуге, нужно обновить приложение. И действовать по такой инструкции:

  1. Зайти в раздел "Послуги".
  2. Нажать "Пошкоджене майно".
  3. Указать данные про объект, который был поврежден.
  4. Добавить фото и описание разрушений.
  5. Оставить контактные данные.

Подавайте заявку, если у вас повреждено:

  • Частные дома (усадебные, дачные и садовые)
  • Квартиры
  • прочие жилые помещения (на которые зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).

После заполнения формы и ее регистрации вы можете загрузить заявление в PDF или получить на электронную почту.

После регистрации сообщения ожидайте информацию о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время.

Когда можно будет получить компенсацию

Пока возможность сообщить о повреждениях есть только в приложении. Через неделю заявку можно будет подать офлайн - в Центрах предоставления административных услуг.

На первом этапе государство, как заявлял премьер Шмыгаль, соберет информацию о разрушениях в Украине, затем подсчитают, сколько на восстановление нужно денег, и выработают схему компенсаций.

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война в Украине ДІЯ Михаил Федоров
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