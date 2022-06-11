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Как при Голодоморе: оккупанты стреляют по полям с пшеницей зажигательными снарядами

11 июня 2022, 16:22

Российские оккупанты специально обстреливают пшеничные поля Украины зажигательными снарядами, в результате чего возникают пожары, говорит Андрей Ермак.

Ермак, горит
Оккупанты стреляют по полям с пшеницей зажигательными снарядами / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Агрессоры из России специально ведут обстрелы зажигательными снарядами полей Украины, на которых растут пшеница, в результате чего регулярно возникают возгорания. И их приходится тушить бойцам украинской армии. Соответствующие сообщение и видеоролик опубликовал руководитель Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в мессенджере Telegram.

"Россияне обстреливают украинские поля зажигательными снарядами. Те, кто создают мировой продовольственный кризис, пытаясь реконструировать Голодомор, хотят также уничтожить украинский урожай. Наши воины тушат пожары, но "продовольственный терроризм" должен быть остановлен", — говорится в его тексте.

Андрей Ермак особо отметил, что официальный Киев со своими западными союзниками регулярно обсуждает пути разрешения мирового продовольственного кризиса, который был спровоцирован российской широкомасштабной военной агрессии.

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Напомним, ранее 2 июня украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что каждый день в боях на Донбассе погибают до ста человек и около пятисот получают ранения.

Как говорил украинский лидер во время международного форума по безопасности GLOBSEC, на Харьковском направлении у ВСУ есть "мощные шаги вперед", а "на востоке нашего государства – очень сложная ситуация".

Позднее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что за восемь лет войны на Донбассе Украина получила мощные прививки и потому готовилась к любому развитию событий.

"Именно поэтому ВСУ не позволили россиянам захватить нашу столицу и сейчас контрнаступают, постепенно освобождая украинские территории от россиян. И это продолжится, пока мы не вернем все, что принадлежит Украине", - говорил он.

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Автор: Егор Бунин
новости Украины Андрей Ермак война России и Украины
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