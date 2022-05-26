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Как выглядит "мэр"-коллаборант Херсона Александр Кобец: журналисты показали фото

26 мая 2022, 09:13

Российские оккупанты держат в секрете лицо гауляйтера Херсона. Его страниц нет в соцсетях, и даже на пропагандистских видео он не появляется.

Александр Кобец
Александр Кобец поспешно уехал из Киева 7 марта 2022 года / Фото bihus.info

Редакция Bihus.Info опубликовала фотографии псевдомера оккупированного Херсона Александра Кобеца. Его лицо российские оккупанты держат в секрете, его страниц нет в соцсетях, и даже на пропагандистских видео он не появляется. Журналисты получили снимок от источников.

Как выяснила редакция Bihus.Info, Александр Юрьевич Кобец (27.09.1959 г.р) поспешно уехал из Киева 7 марта 2022 года на автомобиле Mercedes-Benz с номерным знаком AA8332CO, зарегистрированным на его жену Анну Михайловну Кобец (13.06.1961 г.р.).

На пассажирском сиденьи виден еще один мужчина. По информации редакции, он сел в машину на выезде из Киева, а жена пересела на заднее сиденье.

По данным источников Bihus.Info, Кобец направился на запад Украины, а 15 марта 2022 г. уехал из страны через ЧП "Ужгород". Он смог пересечь границу как лицо старше 60 лет (ему 62).

Автомобиль, которым, по данным источников, пользуется Александр Кобец, 7 марта 2022 / Фото bihus.info
Фото bihus.info

26 апреля законный мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что так называемый "военный комендант" оккупированной Херсонской области полковник Виктор Бедрик "назначил" псевдомера Херсона - им стал Александр Кобец.

Александр Кобец - что о нем известно

Кобец Александр Юрьевич родился в Херсоне, некоторое время жил там, а затем много лет проживал в Киеве (зарегистрирован по ул. Оболонской) и, возможно, в Москве.

Александр Юрьевич Кобец, 27.09.1959 г.р., подозреваемый в госизмене
Александр Юрьевич Кобец, 27.09.1959 г.р., подозреваемый в госизмене / Фото bihus.info
Анна Кобец
Кобец Анна Михайловна, 13.06.1961 г.р. / Фото bihus.info

По данным источников Bihus.Info, за предыдущие 5 лет (с 27.04.2017 по 27.04.2022) Кобец 22 раза выезжал из Украины за границу. Большинство этих выездов он осуществлял напрямую в Россию и Беларусь. В частности, Кобец летал в Минск в 2019 году. В 2018 году на поезде и в машиной он ездил в Россию.

Источники Bihus.Info подтверждают информацию издания "Мост" и "Центра журналистских расследований" о том, что в советское время Кобец работал в КГБ, а затем, в начале 2000-х – в центральном аппарате СБУ, откуда был уволен до 2010 г.

В 2006 году Кобец был оформлен сотрудником киевской фирмы Украгрохимпромхолдинг, торговавшей аммиаком. Ее в Украине основал россиянин Александр Бессонов на деньги, взятые у российского банка ВТБ. Деньги банка Бессонов не вернул, поэтому стал обвиняемым по уголовному делу в РФ и на суде рассказал, что в советские времена работал "в органах военной контрразведки КГБ СССР Северной группы войск". То есть он публично признавал работу на КГБ.

В 2012 г. Кобец вместе с женой Анной основал в Киеве фирму Кобец компани и пытался заниматься бизнесом.

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Как сообщал Главред, чтобы освободить Херсон от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины не будут брать город штурмом. Будет применяться та же тактика, что и при деоккупации Киевской области. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, ВСУ не воюют в украинских городах. Для их освобождения есть соответствующая тактика.

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