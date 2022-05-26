Как выглядит "мэр"-коллаборант Херсона Александр Кобец: журналисты показали фото

Российские оккупанты держат в секрете лицо гауляйтера Херсона. Его страниц нет в соцсетях, и даже на пропагандистских видео он не появляется.
Редакция Bihus.Info опубликовала фотографии псевдомера оккупированного Херсона Александра Кобеца. Его лицо российские оккупанты держат в секрете, его страниц нет в соцсетях, и даже на пропагандистских видео он не появляется. Журналисты получили снимок от источников.
Как выяснила редакция Bihus.Info, Александр Юрьевич Кобец (27.09.1959 г.р) поспешно уехал из Киева 7 марта 2022 года на автомобиле Mercedes-Benz с номерным знаком AA8332CO, зарегистрированным на его жену Анну Михайловну Кобец (13.06.1961 г.р.).
На пассажирском сиденьи виден еще один мужчина. По информации редакции, он сел в машину на выезде из Киева, а жена пересела на заднее сиденье.
По данным источников Bihus.Info, Кобец направился на запад Украины, а 15 марта 2022 г. уехал из страны через ЧП "Ужгород". Он смог пересечь границу как лицо старше 60 лет (ему 62).
26 апреля законный мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что так называемый "военный комендант" оккупированной Херсонской области полковник Виктор Бедрик "назначил" псевдомера Херсона - им стал Александр Кобец.
Александр Кобец - что о нем известно
Кобец Александр Юрьевич родился в Херсоне, некоторое время жил там, а затем много лет проживал в Киеве (зарегистрирован по ул. Оболонской) и, возможно, в Москве.
По данным источников Bihus.Info, за предыдущие 5 лет (с 27.04.2017 по 27.04.2022) Кобец 22 раза выезжал из Украины за границу. Большинство этих выездов он осуществлял напрямую в Россию и Беларусь. В частности, Кобец летал в Минск в 2019 году. В 2018 году на поезде и в машиной он ездил в Россию.
Источники Bihus.Info подтверждают информацию издания "Мост" и "Центра журналистских расследований" о том, что в советское время Кобец работал в КГБ, а затем, в начале 2000-х – в центральном аппарате СБУ, откуда был уволен до 2010 г.
В 2006 году Кобец был оформлен сотрудником киевской фирмы Украгрохимпромхолдинг, торговавшей аммиаком. Ее в Украине основал россиянин Александр Бессонов на деньги, взятые у российского банка ВТБ. Деньги банка Бессонов не вернул, поэтому стал обвиняемым по уголовному делу в РФ и на суде рассказал, что в советские времена работал "в органах военной контрразведки КГБ СССР Северной группы войск". То есть он публично признавал работу на КГБ.
В 2012 г. Кобец вместе с женой Анной основал в Киеве фирму Кобец компани и пытался заниматься бизнесом.
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Как сообщал Главред, чтобы освободить Херсон от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины не будут брать город штурмом. Будет применяться та же тактика, что и при деоккупации Киевской области. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, ВСУ не воюют в украинских городах. Для их освобождения есть соответствующая тактика.
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