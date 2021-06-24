УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Как вымирает Украина: аналитик назвал области, в которых самая плачевная ситуация

24 июня 2021, 12:01

В ряде регионов стало рождаться на 40% меньше младенцев, сообщил эксперт.

Аналитик поделился, что наиболее плачевная ситуация с рождаемостью в Украине на Кировоградщине
Самая плачевная ситуация с рождаемостью в Украине на Кировоградщине, поделился аналитик / УНИАН

Рождаемость в Украине за первые четыре месяца 2021 года упала на 34% по сравнению с таким же периодом 2015-го. Падение уровня рождаемости в нашей стране продолжается уже шестой год подряд.

На протяжении шести лет в ряде областей рождаемость снизилась более чем на 40%, говорится на странице системного аналитика Евгения Истребина в Facebook.

Аналитик добавил, что больше всего уровень рождаемости упал в Кировоградской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Черниговской областях.

По его данным, самая худшая ситуация сложилась на Кировоградщине – там рождаемость снизилась на 44%.

Падение рождаемости в Украине за шесть лет – на сколько меньше людей стало рождаться в ряде регионов:

Сумщина и Днепропетровщина – рождаемость снизилась на 43%;

Реклама

Запорожская, Донецкая и Черниговская области – рождаемость упала на 42%;

На протяжении января-апреля 2015 года на Кировоградщине родились 3 тысячи 241 младенец, а в этот же период 2021-го – 1 824.

На Сумщине рождаемость составляла 3 161 человек, а стала 1 795. На Днепропетровщине появились на свет 11 169 младенцев, а потом уровень рождаемости снизился до 6 401 человека.

На Запорожье уровень рождаемости составлял 5 431 человек, а позже стала 3 149. В Донецкой области шесть лет назад родились 5 772 младенца, а в 2021-м рождаемость составляла 3 355.

На Черниговщине в 2015-м уровень рождаемости был 3 002 человека, а потом снизился до 1 751.

В Украине в 2015 году рождаемость была 134 563 человека, а в 2021-м составляла 89 025 человек.

Рождаемость в Украине по годам (2015 – 2021): таблица

/ facebook.com/evgeny.istrebin

Ранее в Государственной службе статистики подсчитали, что население Украины по состоянию на 1 января 2021 года составляло более 41 млн 588 тысяч человек. В Госстате не учитывали население захваченного Россией Крыма.

В 2001 году была проведена перепись населения. Согласно переписи, в нашей стране проживали 48,5 млн человек.

рождаемость Евгений Истребин
Сейчас вы просматриваете новость «Как вымирает Украина: аналитик назвал области, в которых самая плачевная ситуация». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Врачи назвали продукт, с которым опасно сочетать кофеВрачи назвали продукт, с которым опасно сочетать кофе Ученые рассказали, полезен ли вареный и печеный картофель для здоровьяУченые рассказали, полезен ли вареный и печеный картофель для здоровья Что старит женщину: "ловушки" в макияже и прическах, которых нужно избегатьЧто старит женщину: "ловушки" в макияже и прическах, которых нужно избегать Пекло +40 неминуемо: синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалииПекло +40 неминуемо: синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии В Киеве на Левобережье бомж изнасиловал щенкаВ Киеве на Левобережье бомж изнасиловал щенка

Последние новости

12:44

Чего ждать от презентации Windows 11 и как её смотреть

12:41

Водитель киевского трамвая упал в обморок во время движения: в кабине было +47 Видео

12:28

Аномальная жара отступит: в Украину идет холодный фронт Видео

12:15

Гороскоп на 25 июня 2021 для всех знаков Зодиака: провальные покупки и встреча с новым возлюбленным Видео

12:09

Индийский штамм коронавируса Дельта: как понять, что вы подхватили инфекцию Видео

Реклама
12:01

Как вымирает Украина: аналитик назвал области, в которых самая плачевная ситуация Видео

12:00

Актриса Ирина Поплавская сыграет украинскую Катю Пушкареву в сериале Моя улюблена Страшко Видео

11:38

"Автомагистраль-Юг" начала "Большую стройку" двух аварийных мостов на трассе Сумы-Полтава

11:33

Метинвест своим приоритетом считает снижение производственного травматизма

11:13

Дело кума Путина: к теще Медведчука и в офис ОПЗЖ пришли с обысками

11:08

Андрей Илларионов: Главный инициатор и мотиватор вступления Украины в НАТО – это Владимир Путин

10:53

"Отбивался" огнетушителем и убегал: в задержании украинца в Варашаве участвовали восемь копов Видео

10:46

Найден мертвым пионер борьбы с компьютерными вирусами Джон Макафи: названа причина смерти

10:23

Новый клип Михаила Поплавского "Украинский борщ" - это общественно-политический проект актуально

10:23

ВОЗ решила, что пора проводить вакцинацию детей от коронавируса Видео

10:07

Как в кино: известны новые подробности об убийце и поджигателе из Белогородки Видео

09:36

К скандальному стоматологу из Ровного Инне Кравчук выстроилась очередь: имеет ли врач право работать

09:11

В Украину попал опасный индийский штамм COVID-19: какие новые ограничения введут в стране Видео

09:00

Украшения с крупными бриллиантами

08:45

Гороскоп на 24 июня 2021 всех знаков Зодиака: измена и романтический поступок Видео

Реклама
08:23

Коронавирус в Украине 24 июня: выявили почти тысячу новых больных, 33 из них - дети

08:06

"Упоротая зависла над ребенком": в Одессе "отличилась" горе-мать Видео

07:50

"НАТО – символ неудачи Москвы": в России объяснили, почему у Кремля во всем виновата Украина Видео

07:45

Россия пошла ва-банк: почему Кремль прибегнул к провокациям в Черном море мнение

07:27

Синоптик назвал самые жаркие дни июня

07:11

Комаровский назвал опасное для здоровья состояние в жару Видео

07:10

Шанс для Украины по Северному потоку-2: дипломат раскрыл сценарий визита Зеленского в Германию Видео

06:46

Катастрофа МАУ под Тегераном: экспертиза не подтвердила умышленное уничтожение самолета – СМИ Видео

06:26

Варфоломеев день: какой сегодня праздник 24 июня и что нельзя делать

06:02

Прощальная встреча с Меркель: почему Украину вряд ли порадует визит Зеленского в Германию мнение

05:29

Украину атаковал опасный индийский штамм коронавируса Дельта Видео

05:10

Украина покинула соглашение СНГ по туризму: всему виной Россия Видео

04:17

Что можно и нельзя есть в жару: меню и легкие рецепты Видео

03:50

В Украине с 1 июля подорожает электричество: кто и сколько будет платить Видео

02:34

Психологи выяснили, почему женатые мужчины умирают раньше

02:16

Как коронавирус COVID-19 влияет на половую систему - новое исследование Видео

01:38

Вопрос возвращения Крыма и Донбасса будет решать Вашингтон: эксперт объяснил, почему это плохо

00:14

Магнитная буря 24 апреля 2021 положит начало новому шторму: как пережить Видео

00:08

"Спасибо шведу за победу": в Сети шутят над тем, как Швеция протащила Украину в плей-офф Евро-2020 Фото

00:03

Названа неожиданная опасность бананов Видео

Реклама
23 июня, среда
23:59

Стали известны составы пар 1/8 финала Евро-2020: с кем и когда сыграют подопечные Шевченко Видео

23:58

Почему мужчины в браке умирают чаще холостяков - ответ экспертов

23:39

Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину и внесли в черный список Видео

23:09

Переломный момент по Донбассу: у Кравчука сделали заявление о шансе на перезапуск "Минска" Видео

22:59

Состоялось срочное заседание СНБО из-за нового штамма коронавируса Дельта: что решили Видео

22:04

"Покажете крутой футбол": Зеленский поздравил сборную Украины с выходом в 1/8 финала Евро-2020 Видео

21:57

Названы удивительные 7 находок, которые приносят удачу и счастье Видео

21:14

Опасный штамм Дельта в Украине: в Минздраве сделали заявление по усилению карантина Видео

21:00

Украина впервые в истории пробилась в плей-офф Евро Видео

20:50

Маленький неудачник: Apple сняла с производства iPhone 12 mini Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять