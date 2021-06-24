Как вымирает Украина: аналитик назвал области, в которых самая плачевная ситуация

Самая плачевная ситуация с рождаемостью в Украине на Кировоградщине, поделился аналитик / УНИАН

Рождаемость в Украине за первые четыре месяца 2021 года упала на 34% по сравнению с таким же периодом 2015-го. Падение уровня рождаемости в нашей стране продолжается уже шестой год подряд.

На протяжении шести лет в ряде областей рождаемость снизилась более чем на 40%, говорится на странице системного аналитика Евгения Истребина в Facebook.

Аналитик добавил, что больше всего уровень рождаемости упал в Кировоградской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Черниговской областях.

По его данным, самая худшая ситуация сложилась на Кировоградщине – там рождаемость снизилась на 44%.

Падение рождаемости в Украине за шесть лет – на сколько меньше людей стало рождаться в ряде регионов:

Сумщина и Днепропетровщина – рождаемость снизилась на 43%;

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Запорожская, Донецкая и Черниговская области – рождаемость упала на 42%;

На протяжении января-апреля 2015 года на Кировоградщине родились 3 тысячи 241 младенец, а в этот же период 2021-го – 1 824.

На Сумщине рождаемость составляла 3 161 человек, а стала 1 795. На Днепропетровщине появились на свет 11 169 младенцев, а потом уровень рождаемости снизился до 6 401 человека.

На Запорожье уровень рождаемости составлял 5 431 человек, а позже стала 3 149. В Донецкой области шесть лет назад родились 5 772 младенца, а в 2021-м рождаемость составляла 3 355.

На Черниговщине в 2015-м уровень рождаемости был 3 002 человека, а потом снизился до 1 751.

В Украине в 2015 году рождаемость была 134 563 человека, а в 2021-м составляла 89 025 человек.

Рождаемость в Украине по годам (2015 – 2021): таблица

/ facebook.com/evgeny.istrebin

Ранее в Государственной службе статистики подсчитали, что население Украины по состоянию на 1 января 2021 года составляло более 41 млн 588 тысяч человек. В Госстате не учитывали население захваченного Россией Крыма.

В 2001 году была проведена перепись населения. Согласно переписи, в нашей стране проживали 48,5 млн человек.