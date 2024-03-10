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Какие фильмы посмотрел бы Тарас Шевченко, если бы жил в наше время: подборка от Киевстар ТВ

Олег Макаров
10 марта 2024, 09:33
Киевстар ТВ

Платформа кино и телевидения создала киноподборку "Тарас Шевченко советует", опираясь на ценности и мировоззрение Кобзаря по случаю его дня рождения. 20 украинских фильмов можно посмотреть без дополнительной платы, предварительно авторизовавшись по номеру мобильного телефона

В этом году 9 марта Украина отмечает 210 лет со дня рождения легендарного украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Художник известен своей любовью к Родине, которую прославлял в своем творчестве. Его беспокоили проблемы простого народа, который веками порабощали россияне.

Какие фильмы Шевченко посмотрел бы сейчас, если бы жил в наше время? Однозначно, это были бы украинские киноленты, которые поднимают общечеловеческие проблемы, понятные каждому украинцу. Кроме этого, эти фильмы должны были бы показывать красоту нашей страны и наших смелых людей.

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Смотрите подборку "Тарас Шевченко советует" на Киевстар ТВ, а мы расскажем о нескольких самых ярких лентах, которые туда вошли.

"Памфир"

Леонид - бывший контрабандист, известный как Памфир, решил быть хорошим примером для сына и зарабатывать на жизнь честным трудом. После нескольких лет работы за границей он наконец возвращается домой к семье. Жена не хочет больше отпускать от себя мужа, поэтому их сын решается на отчаянный шаг - сжечь документы отца. Все идет не по плану, когда из-за неосмотрительности подростка вспыхивает местная церковь. В регионе, где коррупция является неотъемлемой частью всех сфер жизни, а преступность и религия неразрывно связаны между собой, шансов на то, что парню простят такой проступок, нет. Чтобы заработать денег и возместить нанесенный ущерб, Леонид вынужден восстановить связь со своим беспокойным прошлым. Тем временем в буковинское село неустанно приближается главное зимнее действо - Маланка.

"Люксембург, Люксембург"

В городе Лубны живут двое братьев-близнецов: Василий и Николай. Василий - патологически честный, служит в нацполиции и воспитывает ребенка вместе с девушкой из состоятельной семьи. Николай - вечно раздраженный водитель маршрутки, живет с мамой и промышляет торговлей наркотиками. Однажды братья получают звонок из украинского посольства. Близнецы узнают, что их отец - местный криминальный авторитет, покинувший их ради жизни в Европе - попал в тяжелую аварию в Люксембурге, поэтому у них есть крайне немного времени, чтобы приехать и попрощаться. Пока Василий категорически против поездки к человеку, бросившему их на произвол судьбы, Николай считает, что это их шанс начать новую жизнь в "городе миллионеров".

"Цена правды"

Валлийского журналиста Гарета Джонса всегда тянуло к самым опасным людям на этой планете. Он уже брал интервью у самого Гитлера, и вот сейчас, в 30-е годы ХХ века мечтает об интервью с Иосифом Сталиным. Для этого парень прилетел в Москву и готов всеми разными способами добиться этого события. Пробыв какое-то время в СССР, Гарет познакомился с еще одной журналисткой по имени Ада Брукс. Она-то ему и открыла глаза на тот мир, который считается советской утопией - постоянные репрессии, убийства, цензура и Голодомор. Тогда Гарет идет на самый опасный шаг в своей жизни - он пишет статью о трагедии украинского народа, которая разоблачает сталинский режим. Советские спецслужбы ищут способ, чтобы журналист замолчал, а молодой писатель Джордж Оруэлл взял эту информацию в основу своего романа "Колхоз животных".

"Мои мысли тихие"

Мои мысли тихие - украинская комедийная лента режиссера Антонио Лукича, которая была представлена в 2019 году на кинофестивале в Карловых Варах. В общем фильм демонстрировался на более чем 70 фестивалях по всему миру, а сегодня занимает 20 место в топе лучших картин украинского кинематографа. В основе фильма - история молодого звукорежиссера-фрилансера, который после многочисленных неудач отправляется в путешествие в Закарпатье записывать голоса животных. Вадим - не слишком успешный звукорежиссер, которому попадается неплохая работа от заказчика из Канады: надо всего лишь записать голоса украинских птиц и зверей для создания апокалиптической видеоигры. Мол, они издают более тревожные звуки, чем сытые канадские животные. В частности, заказчик хотел бы получить голос раховской кряквы и даже предлагает за это особенно выгодные условия - постоянный контракт и возможность уехать в Канаду. На Закарпатье Вадим отправляется с... мамой, которую играет непревзойденная Ирма Витовская. В путешествии их ждет немало приключений, забавных ситуаций и откровенных семейных разговоров. Фильм может похвастаться многими плюсами, среди которых особая режиссерская манера Антонио Лукича, который умеет балансировать на грани абсурда, но никогда ее не переходит. В частности стоит отметить многообразие забавных ситуаций и смешных типажей, которые прекрасно держат внимание зрителя и поддерживают необходимое настроение. Однако в комедийной ленте можно увидеть и трагикомедию, поскольку глубоких выводов и открытых вопросов здесь не меньше, чем смешного.

"Как там Катя?"

Сюжет фильма строится вокруг врача Анны, которая является главной опорой для своей семьи. Вызовы скорой, тяжелая работа допоздна, старенькая мама, которую сестра Анны хочет сдать в дом престарелых, и забота о маленькой дочери - все это привычная рутина для женщины, которая больше всего мечтает о лучшей жизни. Привычный ритм жизни Анны обрывается, когда ее дочь Катя попадает в аварию и впадает в кому. Внезапное трагическое событие заставляет Анну столкнуться сразу с рядом вызовов. Пока она изо всех сил борется за лучшее лечение для своего ребенка, преодолевая финансовые трудности и равнодушие со стороны руководства больницы, виновница аварии пытается любой ценой избежать наказания.

Киевстар ТВ в период с 7 по 10 марта 2024 года предоставляет доступ к контенту платформы без дополнительной платы, чтобы украинцы смогли легально посмотреть любимые фильмы, сериалы, мультфильмы и шоу.Узнавайте больше о новинках на платформе в телеграмм-канале "Кино для ТВ".

Справка:

Киевстар ТВ - совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа насчитывает более 400 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу.

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