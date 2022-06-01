Какому продукту грозит исчезновение из украинских супермаркетов вслед за солью - СМИ

Гречка / коллаж ua.depositphotos.com

Вслед за солью в украинских супермаркетах может возникнуть дефицит гречки. Об этом рассказали в компании-ритейлере "Metro Украина" в ответ на запрос портала НВ Бизнес.

Дефицит гречки и рост цен на данную крупу, говорят торговцы, вызван тем, что даже до начала войны в Украине была нехватка гречихи для внутреннего рынка. После начала вторжения сырья стало еще меньше, часть производств не запущена, а импорт приостановлен.

Ритейлеры предполагают, что отчасти ситуация сможет разрешиться после сбора нового урожая, но все будет зависеть от возможности его собрать и в дальнейшем обработать.

Также в Metro отметили, что критический дефицит соды на полках супермаркетов был в период марта-апреля, когда были усложнены цепи поставки сырья.

Однако в компании опровергли слухи о дефиците уксуса.

"Повышение спроса может быть связано с сезонным увеличением использования в связи с началом домашней консервации, который начнется в течение 2−3 недель", — подытожили в "Metro Украина".

Читайте такжеНе только гречка: Украина осталась без соли из-за войны

Напомним, государственное предприятие Артемсоль из-за боевых действий в Донецкой области полностью остановило работу. Производить соль предприятие не может, поскольку нельзя подвергать людей опасности. Кроме того, большинство сотрудников уже эвакуировались.

Все запасы готовой продукции были вывезены со складов еще в апреле. Теперь Украине придется ввозить больше соли из-за рубежа.

Следует отметить, что Артемсоль был крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе и постоянно поставляло готовую продукцию Венгрии, Польше, Грузии, Молдове, Азербайджану и Румынии.

Украинцы начали массово скупать соль после того, как пошли разговоры о возможном дефиците товара. Из-за бешеного спроса некоторые магазины резко повысили стоимость чуть ли не в 10 раз.

На пике ажиотажа цена килограмма соли в отдельных местах достигала 95 гривен.

Другие новости: