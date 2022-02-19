"Капризный дед решил всех напугать": Казанский резко высказался о Путине и оценил, будет ли атака РФ

Путин не хочет вторжения в Украину, считает Казанский / Фото Reuters

Президент России Владимир Путин не хочет вторжения в Украину, однако перебросил войска к границе, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Такое мнение озвучил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

По его словам, хозяин Кремля осознал, что Украина – большая страна, население которой готово встать на защиту своего государства, передает 24 канал.

Казанский отметил, что тех войск, которые Путин стянул к границам нашего государства, недостаточно, чтобы захватить Украину.

"Чтобы реально сокрушить украинскую армию и занять большинство территории, России не хватит ни 100, ни 200 тысяч военных", – сказал Казанский.

Чтобы захватить Украину, российской власти пришлось бы объявлять общую мобилизацию.

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"Украина – это не Чечня и не Грузия. Легко не будет. Ситуация на Донбассе это доказывает, где уже тысячи погибших российских военных", – сказал член украинской делегации в ТКГ.

По мнению Казанского, Путину надоело быть в политической изоляции. Своими заявлениями и действиями он просто добивается всеобщего внимания.

"Он кажется капризным дедом, который так себя ведет из-за того, что его не слушают и не воспринимают всерьез его угрозы – решил всех напугать. Надо признать, это сработало", – отметил он.

Возможное вторжение России в Украину

12 февраля издание Spiegel сообщило со ссылкой на данные ЦРУ и американских военных, что нападение России на Украину может произойти 16 февраля.

В Кремле с иронией отнеслись к информации СМИ о возможном вторжении России в Украину в три часа ночи среды, 16 февраля. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предложил украинцам "поставить будильники и самим убедиться".

Позже старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман заявил Politico, что перспектива российского вторжения в Украину 16 февраля 2022 года всегда преувеличивалась. Временные рамки, на которые действительно стоит обратить внимание, — это 20 февраля и после.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что российских войск на границе с Украиной становится "больше, а не меньше, и они выдвигаются на боевые позиции". Вторжение России может произойти в любой момент.

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