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Кара с небес: ВСУ ярко уничтожили позицию боевиков на Донбассе

25 ноября 2021, 13:13

Судя по кадрам, видео было снято с беспилотника, который точечно сбросил боеприпас на опорный пункт террористов и российских войск в зоне войны на Донбассе.

Танк ВСУ
ВСУ ярко уничтожили позицию боевиков на Донбассе / УНИАН

Украинские военнослужащие на Донбассе точным артиллерийским ударом уничтожили одну из боевых позиций террористов и российских войск. Соответствующее видео опубликовала в Facebook волонтер Юлия Толмачева. Это произошло в среду, 24 ноября.

"Упс. Снова где-то, когда, кто отработал!", - написала она. Судя по кадрам, видео было снято с беспилотника, который точечно сбросил боеприпас на опорный пункт врага.

"Побратимы из галактики Отрикс. Спасибо", - написал в комментариях к видео офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

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Напомним, ранее в зоне военного конфликта на Донбассе бойцы ВСУ из 24-й Отдельной механизированной бригады одним ударом уничтожили российскую переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 Кредо-М1, которую использовали боевики.

"В зоне ответственности 24 ОМБр имени короля Даниила противник длительное время использовал новую ПСНР российского производства. Данная станция позволяла врагу не только автоматически обнаруживать и определять координаты наших технических средств и подразделений, но и вести точную корректировку артиллерийского огня. Именно с помощью этой станции российские наемники осуществляли прицельные обстрелы наших позиций", — заявили украинские военные.

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