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В Киеве открыли новые автобусные спецмаршруты: куда можно уехать

19 мая 2020, 08:36

В процессе ослабления коронавирусного карантина киевские власти открыли еще несколько новых автобусных спецмаршрутов.

Киев, автобус
В Киеве открыли новые автобусные спецмаршруты/ УНИАН

Во вторник, 19 мая 2020 года, в столице Украины были открыты три новых, дополнительных, автобусных специальных маршрута ‒ в условиях ослабления коронавирусного карантина.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Киевской городской государственной администрации в социальной сети Facebook.

Автобусы будут курсировать по нижеследующим маршрутам:

а)№37 ‒ станция метро "Святошин" - жилмассив Западный (село Чайки);

б) №42 ‒ улица имени митрополита Андрея Шептицкого – улица имени Елизаветы Чавдар;

в) №104 ‒ Бортничи - станция метро "Харьковская".

Читайте такжеКогда в Киеве откроют ТРЦ: Кличко назвал условия"Организация указанных рейсов удовлетворит потребность в перевозках жителей отдаленных микрорайонов столицы, таких как Чайки и Бортничи, а также улучшит транспортное сообщение между Днепровским и Дарницким районами", ‒ утверждает киевский вице-мэр Александр Густелев.

Кроме того, чиновники мэрии лишний раз напомнили, что проезд в общественном транспорте столицы и в дальнейшем будет осуществляться при наличии специальных билетов и средств индивидуальной защиты.

Напомним, ранее столичный мэр Виталий Кличко заявлял ‒ киевское метро полностью готово к возобновлению перевозки пассажиров. Для его полноценного запуска не хватает только разрешения от Кабинета министров. По словам градоначальника, на данный момент в подземке активно идут ремонтные работы и работы по переоборудованию станций

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