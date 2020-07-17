Пойдут ли дети в школу 1 сентября: в Минздраве объяснили новый формат обучения

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что Минздрав работает с Министерством образования, чтобы с 1 сентября перейти на максимально приближенный к нормальному образу жизни формат обучения.
Как подчеркнул он в интервью РБК-Украина, не исключен смешанный вариант - когда будет привычное обучение совместно с дистанционными формами.
По его словам, уже через неделю будет регламент работы и утвердят его до конца июля, чтобы новый формат был известен заранее.
Глава Минздрава пояснил, что новый формат не исключает, что при каких-то показателях это будет обычный режим обучения с соблюдением противоэпидемических правил или, возможно, с двухсменным посещением школы.
Он уточнил, что переход на дистанционное обучение будет возможен в случае, когда показатели заболеваемости будут выше установленной нормы.
Читайте такжеВ Минздраве рассказали, будут ли школьники учиться в две смены
"Я сторонник того, чтобы анализировать мировые примеры и адаптировать их под реалии украинской ситуации", - добавил Степанов.
Ранее сообщалось о том, что с 1 сентября в зависимости от эпидемической ситуации Украину поделят на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Образовательный процесс в учебных заведениях будет запрещен только в "красной" зоне.
Читайте такжеКогда в Украине закончится карантин: эксперты дали неожиданный прогноз
Разработаны три сценария работы школ при разной эпидемиологической ситуации в Украине, в каждом из которых будет свой алгоритм начала учебного года.