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Пойдут ли дети в школу 1 сентября: в Минздраве объяснили новый формат обучения

Максим Степанов призвал анализировать мировые примеры и адаптировать их под украинские реалии.

17 июля 2020, 09:58
Школа
В Украине прогнозируют смешанный вариант обучения / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что Минздрав работает с Министерством образования, чтобы с 1 сентября перейти на максимально приближенный к нормальному образу жизни формат обучения.

Как подчеркнул он в интервью РБК-Украина, не исключен смешанный вариант - когда будет привычное обучение совместно с дистанционными формами.

По его словам, уже через неделю будет регламент работы и утвердят его до конца июля, чтобы новый формат был известен заранее.

Глава Минздрава пояснил, что новый формат не исключает, что при каких-то показателях это будет обычный режим обучения с соблюдением противоэпидемических правил или, возможно, с двухсменным посещением школы.

Он уточнил, что переход на дистанционное обучение будет возможен в случае, когда показатели заболеваемости будут выше установленной нормы.

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"Я сторонник того, чтобы анализировать мировые примеры и адаптировать их под реалии украинской ситуации", - добавил Степанов.

Ранее сообщалось о том, что с 1 сентября в зависимости от эпидемической ситуации Украину поделят на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Образовательный процесс в учебных заведениях будет запрещен только в "красной" зоне.

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Разработаны три сценария работы школ при разной эпидемиологической ситуации в Украине, в каждом из которых будет свой алгоритм начала учебного года.

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