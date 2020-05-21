Как студенты будут сдавать сессию на карантине: в Минобразования назвали условия

Формат сдачи экзаменов будет зависеть от ситуации в конкретном регионе / УНИАН

При оптимальной эпидемиологической ситуации и отсутствии адаптивного карантина в некоторых областях могут позволить проведение экзаменов в университетах на стационарной основе. Другие ситуации предполагают дистанционный процесс сдачи экзаменов. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

"Если показатели в области позволят, то областная комиссия может принимать решение и администрация заведения подготавливает заведения к открытию. Это зависит от ситуации в регионе: происходит ли ослабление карантинных мер", - заявила она в программе Сніданок з 1+1.

По словам Мандзий, проводить экзамены в университетах и защиты диссертаций можно будет в том случае, если в аудиториях находится не более 10 человек.

Администрация ВУЗов, в свою очередь, должна обеспечить соблюдение всех противоэпидемиологических мер, включая контроль над соблюдением дистанций между студентами, проведением мероприятий по дезинфекции и наличием антисептиков.

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