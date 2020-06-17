Усиление карантина с 17 июня: какие ограничения ждут украинцев

Власти усиливают карантинный контроль над масочным режимом и пассажирскими перевозками.
В связи с увеличением количества заболеваний COVID-19 в Украине правительство приняло решение продлить карантин до 31 июля. Вместе с тем Кабмин обновил критерии, согласно которым в регионах могут ужесточать противоэпидемиологические мероприятия.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Согласно его заявлению, на заседании правительства 17 июля было принято решение ужесточить профилактические меры. В частности, украинцам запретят пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без защитной маски. В пассажирском транспорте запретят перевозить количество пассажиров, превышающее количество мест для сидения.
Что запретят украинцам
- посещать общественные здания и сооружения без маски или респиратора
- совершать поездки в пассажирском транспорте без защитной маски
- перевозить количество пассажиров, превышающее количество посадочных мест
По словам Шмыгаля, правительство также обновило критерии, по которым будет решаться вопрос усиления карантинных мероприятий в регионах с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такие критерии будет применяться к работе метрополитена, возможности проведения массовых мероприятий, пассажирским перевозкам, сфере общественного питания, посещению детских садов, а также работе культурных учреждений и фитнес-центров.Читайте такжеВ Украине готовят волну штрафов из-за карантина: Шмыгаль сделал заявление
При этом в Кабмине ужесточили критерии усиления карантинных мероприятий в регионах. В частности, изменения касаются уровня инцидентности. Теперь области, где зафиксировано более 8 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч населения, могут попасть под усиление карантинных мероприятий. Ранее этот показатель составлял 12 человек.
В каких регионах могут усилить карантин
- в области, где больничные койки заболевшими коронавирусом заполнены более чем на 50%
- в регионе, где проводят менее 24 тестов на коронавирус на 100 тысяч населения за последнюю неделю
- в области, где коэффициент заболевания COVID-19 превышает 11%
- в регионе, где зафиксировано более 8 случае заражения коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения.
Ранее власти предложили усилить административную ответственность за нарушение карантинных мероприятий.