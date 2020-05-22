УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Когда Украина откроет админграницу с захваченным Крымом: названа дата

22 мая 2020, 17:16

Административная граница с аннексированным Крымом откроется не раньше 22 июня.

Граница с Крымом
Въезд в Крым закрыт из-за карантина / Госпогранслужба

В связи с распоряжением Кабмина, обнародованном в четверг, 21 мая, украинское правительство внесло изменения в распоряжение, которое касается работы КПВВ на границе с аннексированным Крымом. Вследствие этого административная граница с оккупированным полуостровом временно работать не будет. Об этом заявили в Государственной пограничной службе.

"Срок действия этого распоряжения продлен до 22 июня", - рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Также он добавил, что в оккупированный Крым могут попасть только те граждане, которые зарегистрированы на полуострове. На материковую Украину попадут только те, кто прописан на подконтрольной Киеву территории.

Напоследок Демченко подчеркнул, что в ГПС допускают исключения из этих правил в отношении некоторых случаев, связанных с гуманитарными вопросами.

Напомним, ранее в украинском МИД заявили, что Крым может вернуться в состав Украины намного раньше, чем это предполагается. В частности глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба рассказал о работе над документом, в рамках которого будет реализована стратегия деоккупации полуострова.

Также в Кабмине рассказали, как будут возвращать аннексированный полуостров во время каденции президента Зеленского.

новости Украины Крым карантин в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Когда Украина откроет админграницу с захваченным Крымом: названа дата». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:23
Эксперт гневно отреагировал на ситуацию в Житомире и призвал к отставке Авакова и Баканова
17:20
Самая эпатажная участница Від пацанки до панянки выпустила песню
17:16
Когда Украина откроет админграницу с захваченным Крымом: названа дата
17:13
Область с худшими показателями по Covid-19 ослабила карантин Видео
16:44
В Украине запустили пассажирские перевозки – но не везде: список областей Видео
16:40
Ветер Любви 2 сезон 9 и 10 серия смотреть онлайн и обзор 22-05-2020 Видео
16:30
Нацгвардейцы вернулись из зоны ООС: появились новые детали расстрела на Житомирщине Видео
16:25
Когда заработают торговые центры: Кличко назвал дату
15:45
Морозные выходные: синоптик сказала, когда потеплеет в Украине Видео
15:37
В Кривом Роге девушка расстреляла из пистолета прокурора
15:35
Расстрел на Житомирщине: что от нас скрывают? мнение
15:19
В России установлен новый рекорд смертей от коронавируса
14:57
Смягчение карантина: в Киеве общественный транспорт поедет по-новому – КГГА
14:49
Когда в Украине пробное ЗНО: названы даты и условия
14:47
Сериал Новобранец продлили на 3 сезон - что известно об актерах и сюжете
14:26
Грозили изнасиловать: всплыла шокирующая версия расстрела семерых людей под Житомиром Видео
14:16
Дорогие полотна: в Сети появился список картин, из-за которых Порошенко вызвали на допрос
13:47
В Пакистане пассажирский самолет рухнул на жилые дома Видео
13:28
Тульская медсестра без одежды стала мэмом и прославилась на весь мир Фото
13:27
Авто в лепешку: в результате ДТП на Одесской трассе – 8 погибших и раненых
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять