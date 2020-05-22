Когда Украина откроет админграницу с захваченным Крымом: названа дата

Въезд в Крым закрыт из-за карантина / Госпогранслужба

В связи с распоряжением Кабмина, обнародованном в четверг, 21 мая, украинское правительство внесло изменения в распоряжение, которое касается работы КПВВ на границе с аннексированным Крымом. Вследствие этого административная граница с оккупированным полуостровом временно работать не будет. Об этом заявили в Государственной пограничной службе.

"Срок действия этого распоряжения продлен до 22 июня", - рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Также он добавил, что в оккупированный Крым могут попасть только те граждане, которые зарегистрированы на полуострове. На материковую Украину попадут только те, кто прописан на подконтрольной Киеву территории.

Напоследок Демченко подчеркнул, что в ГПС допускают исключения из этих правил в отношении некоторых случаев, связанных с гуманитарными вопросами.

Напомним, ранее в украинском МИД заявили, что Крым может вернуться в состав Украины намного раньше, чем это предполагается. В частности глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба рассказал о работе над документом, в рамках которого будет реализована стратегия деоккупации полуострова.

Также в Кабмине рассказали, как будут возвращать аннексированный полуостров во время каденции президента Зеленского.