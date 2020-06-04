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Аэропорт Борисполь возобновляет внутреннее авиасообщение: названа дата и новые правила

4 июня 2020, 20:24

Провожающих в терминалы аэропорта не пустят.

Аэропорт Борисполь
В аэропорту Борисполь рассказали о новых правилах авиаперелетов / УНИАН

Международный аэропорт Борисполь возобновляет авиаперелеты по Украине с 5 июня. В этот день можно будет полететь в Днепр и Одессу, обслуживаться рейсы будут в терминале D. Перед входом в терминал пассажирам, которые обязательно должны быть в масках, будут измерять температуру.

Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Борисполь.

Отмечается, что аэропорт будет работать в условиях определенных ограничений. Все внутренние рейсы будут обслуживаться в терминале D. В пятницу, 5 июня, из Борисполя можно будет вылететь в Днепр и Одессу.

Рейсы из Борисполя 5 июня

  • Киев-Днепр
  • Киев-Одесса

Также в Борисполе сообщили и о пропускном режиме в аэропорту. В частности, пустят в терминал только пассажиров в масках, респираторах и с посадочным талоном. Провожающих в терминал не пустят. На въезде на территорию аэропорта Борисполь будут работать полицейские пункты, там пассажиры смогут пройти температурный скрининг.

Условия перелетов

  • Пассажиры должны приехать в аэропорт в масках и с посадочным талоном
  • Провожающие в терминал не допускаются
  • На территории аэропорта пассажиры должны пройти температурный скрининг

Напоследок руководство аэропорта просит пассажиров быть внимательными на дорогах и не опаздывать на рейсы.

Напомним, Кабмин принял решение, согласно которому Украина возобновляет внутреннее и международное пассажирское авиасообщение. Перелеты внутри страны разрешат с 5 июня, а международные авиаперелеты возобновятся с 15 июня.

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