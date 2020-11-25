Карантинные выплаты на детей ФОПов - в Кабмине приняли новое решение

Карантинные выплаты на детей ФОПов / УНИАН

Правительство вновь запустило программу выплат на детей физических лиц-предпринимателей.

Постановление принято во время заседания правительства 25 ноября. Согласно документу, выплаты были возобновлены для первой и второй группы плательщиков единого налога в ноябре-декабре 2020 года.

"Возобновить на период с 1 ноября до 31 декабря 2020 года действие пунктов 1 и 2 постановления Кабинета министров Украины от 22 апреля 2020 г. № 329 "Некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми", ‒ говорится в постановлении.

Также сообщается, что лицам, которые в мае-августе 2020 года получали пособие на детей, выплата такой помощи будет продолжена в декабре 2020 года (без подачи нового заявления и необходимых документов).

Кроме того, пособие на детей лицам, которые обратятся за ее назначением впервые с заявлением и необходимыми документами (они должны быть поданы до 15 декабря 2020 года), назначается и будет выплачиваться в ноябре-декабре 2020 года.

Напомним, ранее Главред сообщал: