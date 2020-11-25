УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Карантинные выплаты на детей ФОПов - в Кабмине приняли новое решение

25 ноября 2020, 16:26

Правительство приняло новое постановление по поводу карантинных выплат на детей физических лиц-предпринимателей.

Деньги
Карантинные выплаты на детей ФОПов / УНИАН

Правительство вновь запустило программу выплат на детей физических лиц-предпринимателей.

Постановление принято во время заседания правительства 25 ноября. Согласно документу, выплаты были возобновлены для первой и второй группы плательщиков единого налога в ноябре-декабре 2020 года.

"Возобновить на период с 1 ноября до 31 декабря 2020 года действие пунктов 1 и 2 постановления Кабинета министров Украины от 22 апреля 2020 г. № 329 "Некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми", ‒ говорится в постановлении.

Также сообщается, что лицам, которые в мае-августе 2020 года получали пособие на детей, выплата такой помощи будет продолжена в декабре 2020 года (без подачи нового заявления и необходимых документов).

Кроме того, пособие на детей лицам, которые обратятся за ее назначением впервые с заявлением и необходимыми документами (они должны быть поданы до 15 декабря 2020 года), назначается и будет выплачиваться в ноябре-декабре 2020 года.

Напомним, ранее Главред сообщал:

  • Президент Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения, В скором времени в Верховной Раде должны появиться проекты законов, предусматривающие финансовую поддержку населению и бизнесу, пострадавшим от ужесточения карантина в Украине.
  • По его словам, предприниматели и работники из-за последствий карантина получат единоразовую материальную помощь в размере 8 тысяч гривен.

соцвыплаты выплаты ФОП новости Украины карантин в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Карантинные выплаты на детей ФОПов - в Кабмине приняли новое решение». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Богдан раскрыл, кто и как "жестко кинул Путина" в УкраинеБогдан раскрыл, кто и как "жестко кинул Путина" в Украине Украина готовится к локдауну на 3 недели: появились деталиУкраина готовится к локдауну на 3 недели: появились детали Бывший глава Офиса президента Богдан вежливо обратился к ПутинуБывший глава Офиса президента Богдан вежливо обратился к Путину Экс-глава ОП Зеленского Богдан рассказал о реакции Путина на сбитый Боинг на ДонбассеЭкс-глава ОП Зеленского Богдан рассказал о реакции Путина на сбитый Боинг на Донбассе ВСУ продвинулись вперед под Донецком: в ОБСЕ раскрыли деталиВСУ продвинулись вперед под Донецком: в ОБСЕ раскрыли детали
Следующий материал

Последние новости

16:46
В ВСУ оценили шансы на силовое освобождение Донбасса
16:37
Гороскоп на 26 ноября для всех: каверза завистника и выгода от лояльности Видео
16:30
Из-за эсминца ВМС США может начаться третья мировая война - СМИ Видео
16:26
Карантинные выплаты на детей ФОПов - в Кабмине приняли новое решение Видео
16:21
Врачи назвали необычный "губной" симптом приближающегося слабоумия Видео
Реклама
16:09
Самые модные женские короткие стрижки 2021 с удлиненной челкой: фото Фото
15:58
Министр обороны ФРГ сделала громкое заявление об угрозе со стороны России Видео
15:54
Первая волна коронавируса в Украине: иммунолог назвал сроки завершения Видео
15:48
В Украине нанесли новый удар по паспортам России: стало известно о решении Кабмина Видео
15:46
Экс-замглавы СБУ Артюхов может стать фигурантом расследований ГБР – СМИ
15:43
Дженнифер Лопес разделась догола для нового клипа
15:41
Синоптик обещает "красивенную" погоду в четверг – и грустные выходные Видео
15:29
Украина пошла торговой войной на Беларусь
15:19
Шмыгаль рассказал, есть ли толк от карантина выходного дня Видео
15:03
Иммунолог развенчал "кочевой" миф о коронавирусе Видео
14:56
Кабмин продлил санкции против России: стал известен срок
14:34
Жесткий карантин на Новый год и Рождество: Шмыгаль прояснил ситуацию Видео
14:30
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
14:28
Пашинян поведал о будущем переговоров по Нагорному Карабаху Видео
14:25
Модель на фото бесстыдно вывалила грудь 15-го размера
Реклама
14:09
Когда антибиотики при коронавирусе разрешают принимать: врач назвала симптомы Видео
13:57
Головная боль: названы 10 видов боли и что с ней делать Видео
13:55
Гражданство РФ в Крыму и на Донбассе: в ГПУ раскрыли планы по решению вопроса Видео
13:45
Голая женщина устроила перформанс возле Офиса президента
13:33
Администрация Трампа на прощание решила ударить санкциями по России Видео
13:15
"Чистим пулемет": нардеп назвал новое условие России по Донбассу
13:13
У Путина оценили вероятность военной операции Украины по возвращению Донбасса Видео
13:03
Меган Маркл потеряла ребенка Видео
12:58
"Стринги, ну не Ваше": Волочковой досталось в Сети за фото в купальнике и ластах
12:43
Мед Манука: почему все сходят с ума и в чем его польза Видео
12:39
Новый год по Zoom: в Кабмине пояснили свой план по жесткому карантину Видео
12:24
В ЮНИСЕФ спрогнозировали, когда в Украине будет максимальный уровень COVID-19
12:19
Подруга Путина родила ему внебрачную дочь: в Кремле резко ответили на расследование СМИ Видео
12:09
Байден не спасет Северный поток-2 для Германии и России – Bloomberg
12:05
Алиев сообщил о контроле Азербайджана над новой территорией Карабаха Видео
12:00
Доктор Комаровский объяснил, с чем связаны главные мифы о коронавирусе Видео
12:00
Гороскоп на 25 ноября для всех: атаки неприятелей, сердечные страдания и карьерная удача Видео
11:51
"Очаги инфекции": эксперт назвал места, в которых обязательно проводить тестирование на COVID-19 Видео
11:43
"Страна вылетает в трубу": Саакашвили выдал страшный прогноз для экономики Украины Видео
11:39
Ученые выяснили, как коронавирусу удается выживать на разных поверхностях
Реклама
11:34
Один облцентр уже без елки на Новый год – но власти нашли ей альтернативу Видео
11:12
Тотальный карантин на Новый год и Рождество: в Минздраве объяснили ситуацию Видео
10:50
Украинцы с COVID-19 смогут вызвать "скорую" на дом по-новому
10:39
Интервальное голодание: детальный план разных систем похудения Видео
10:34
Эксперт назвал главное действие, которое убивает батарею смартфона Видео
10:29
В Одессе стрела крана протаранила маршрутку: названо число пострадавших Видео
10:20
Утро после мальчишника на Банковой мнение
10:14
Байден прояснил вопрос уголовного преследования Трампа Видео
10:04
Астролог назвал взрывоопасный знак Зодиака Видео
10:02
Как "добыть" витамин D из продуктов: топ-7 самых питательных Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять