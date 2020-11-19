Карантином не обойтись: у Зеленского задумались о введении комендантского часа – источник

В Украине могут ввести комендантский час из-за эпидемии коронавируса / УНИАН

В Офисе президента рассматривают новые варианты борьбы со стремительным распространением коронавируса.

При этом обсуждается формат введения комендантского часа в Украине, сообщает Telegram-канал Резидент со ссылкой на источник в ОП.

Подчеркивается, что комендантский час может действовать с 21:00 в будние дни и стать дополнением к карантину выходного дня.

По словам источника в ОП, введение комендантского часа позволит избежать полного локдауна.

"В Офисе Президента обсуждается формат карантин выходного дня +комендантский час с 21:00 в будни. Такой формат позволит не вводить полный локдаун, но сдержать распространение эпидемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что карантин выходного дня, который Кабинет министров ввел в Украине на прошлой неделе, позволит через две-три недели пресечь постоянный рост новых случаев заболевания коронавирусом и выйти на плато, когда ежедневно фиксируется в пределах 12-15 тысяч новых случаев.

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Карантин выходного дня в Украине: