Карантином не обойтись: у Зеленского задумались о введении комендантского часа – источник

Введение комендантского часа позволит избежать полного локдауна, рассказал источник в Офисе президента.
В Офисе президента рассматривают новые варианты борьбы со стремительным распространением коронавируса.
При этом обсуждается формат введения комендантского часа в Украине, сообщает Telegram-канал Резидент со ссылкой на источник в ОП.
Подчеркивается, что комендантский час может действовать с 21:00 в будние дни и стать дополнением к карантину выходного дня.
По словам источника в ОП, введение комендантского часа позволит избежать полного локдауна.
"В Офисе Президента обсуждается формат карантин выходного дня +комендантский час с 21:00 в будни. Такой формат позволит не вводить полный локдаун, но сдержать распространение эпидемии COVID-19", - говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что карантин выходного дня, который Кабинет министров ввел в Украине на прошлой неделе, позволит через две-три недели пресечь постоянный рост новых случаев заболевания коронавирусом и выйти на плато, когда ежедневно фиксируется в пределах 12-15 тысяч новых случаев.
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Карантин выходного дня в Украине:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.