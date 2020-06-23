Ослабление карантина в Киеве: заведениям разрешили кормить гостей в помещении – названы условия

В Киеве снова смягчен карантин / УНИАН

В Киеве власти пошли на ослабление карантина, введенного для предотвращения распространения китайского коронавируса, – разрешили заведениям общественного питания обслуживать клиентов в помещении.

Заведениям общественного питания разрешили обслуживать гостей в помещении при условии соблюдения ряда правил, говорится в распоряжении Киевской городской госадминистрации от 22 июня.

В документе отмечается, что заведения могут принимать клиентов, однако запрещается проведение банкетов, на которые приглашены более 10 человек, нельзя открывать буфеты самообслуживания, открывать детские комнаты и готовить пищу на открытых кухнях.

Карантин в Киеве – при каких главных условиях заведения могут принимать гостей:

Гости заведения должны быть в масках;

Сотрудники заведения должны работать в масках и в перчатках;

Нельзя впускать в помещение людей с признаками острой респираторной вирусной инфекции, в частности, с повышенной температурой;

Гостей можно впускать в заведение только в сопровождении персонала;

В заведении должны быть жидкое мыло, антисептики и бумажные полотенца;

За одним столиком не должно быть более четырех клиентов;

Между столами должна быть дистанция не менее 1,5 метра.

Читайте такжеТотальный карантин: премьер объяснил, пойдет ли Украина на ужесточениеНапомним, 22 июня Киев попал под ослабление антикоронавирусного карантина по новой методике, которую утвердил Кабмин.

Карантин в Украине из-за коронавируса ввели с 11 марта. Позже ограничительные меры продляли и смягчали. С 22 мая карантин стал адаптивным – местные власти получили возможность самостоятельно решать, что делать с ограничительными мерами.

В Киеве карантин смягчали, в частности, транспорт начал работать в обычном режиме, заработали торговые центры, рынки и ярмарки.

В начале июня Кабмин разрешил возобновить полноценную работу кафе и ресторанов. В столице заведения общественного питания не заработали полноценно из-за увеличения количества больных коронавирусом.

Справка. В Киеве по состоянию на 23 июня коронавирус диагностировали у 4 тысяч 429 человек, выздоровели 1 тысяча 415 человек, а скончался 101 инфицированный.