УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ослабление карантина в Киеве: заведениям разрешили кормить гостей в помещении – названы условия

В карантин в Киеве можно будет посидеть в залах заведений общественного питания.

23 июня 2020, 19:37
В Киеве снова смягчели карантин – Киев карантин
В Киеве снова смягчен карантин / УНИАН

В Киеве власти пошли на ослабление карантина, введенного для предотвращения распространения китайского коронавируса, – разрешили заведениям общественного питания обслуживать клиентов в помещении.

Заведениям общественного питания разрешили обслуживать гостей в помещении при условии соблюдения ряда правил, говорится в распоряжении Киевской городской госадминистрации от 22 июня.

В документе отмечается, что заведения могут принимать клиентов, однако запрещается проведение банкетов, на которые приглашены более 10 человек, нельзя открывать буфеты самообслуживания, открывать детские комнаты и готовить пищу на открытых кухнях.

Карантин в Киеве – при каких главных условиях заведения могут принимать гостей:

  • Гости заведения должны быть в масках;
  • Сотрудники заведения должны работать в масках и в перчатках;
  • Нельзя впускать в помещение людей с признаками острой респираторной вирусной инфекции, в частности, с повышенной температурой;
  • Гостей можно впускать в заведение только в сопровождении персонала;
  • В заведении должны быть жидкое мыло, антисептики и бумажные полотенца;
  • За одним столиком не должно быть более четырех клиентов;
  • Между столами должна быть дистанция не менее 1,5 метра.

Читайте такжеТотальный карантин: премьер объяснил, пойдет ли Украина на ужесточениеНапомним, 22 июня Киев попал под ослабление антикоронавирусного карантина по новой методике, которую утвердил Кабмин.

Карантин в Украине из-за коронавируса ввели с 11 марта. Позже ограничительные меры продляли и смягчали. С 22 мая карантин стал адаптивным – местные власти получили возможность самостоятельно решать, что делать с ограничительными мерами.

В Киеве карантин смягчали, в частности, транспорт начал работать в обычном режиме, заработали торговые центры, рынки и ярмарки.

В начале июня Кабмин разрешил возобновить полноценную работу кафе и ресторанов. В столице заведения общественного питания не заработали полноценно из-за увеличения количества больных коронавирусом.

Справка. В Киеве по состоянию на 23 июня коронавирус диагностировали у 4 тысяч 429 человек, выздоровели 1 тысяча 415 человек, а скончался 101 инфицированный.

Карантин в Киеве КГГА коронавирус в Киеве
Сейчас вы просматриваете новость «Ослабление карантина в Киеве: заведениям разрешили кормить гостей в помещении – названы условия». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:57
Стало известно, почему на самом деле расстались Макс и Даша на Холостяке
19:37
Ослабление карантина в Киеве: заведениям разрешили кормить гостей в помещении – названы условия
19:21
Стоит ли платить за поврежденный товар в супермаркете - расследование Тайного Агента
19:18
Под Ровно встреча депутата от Слуги народа завершилась стрельбой Видео
18:36
Путин заявил о начале глобального кризиса в России
18:32
Никаких больше вечеринок: в Одессе дачник стрелял в шумную компанию молодежи
18:08
"Вы – засранцы": Зеленский пообещал сделать водителям фур больно Видео
18:03
Кабмин составил новый график работы госучреждений: что изменилось
18:02
Кто родился 23 числа: нумеролог назвала отличительные черты
17:50
Что не так со скандалом вокруг пленок Деркача мнение
17:47
Украина требует от РФ 10 млн долларов в год за базу ЧФ в Крыму
17:27
Потураев отказался рекомендовать Раде закон Бужанского о русском языке в школах
17:15
"Все на блюдечке": астрологи сказали, кого ждет крупное везение
17:11
Рассадник инфекции: как не заразиться COVID-19 на море и в реке – врач Видео
17:10
Ветер Любви 2 сезон - что было в 95 и 96 серии 23-06-2020 Видео
17:08
Прополис: полезные свойства и профилактика рака
16:51
Адвокат Ефремова назвал фатальную ошибку спасавших Захарова очевидцев
16:30
Допрос Омеляна: экс-чиновник рассказал, в чем его обвиняет НАБУ
16:29
Погода в Украине завтра: синоптик предупредил, где разбушуются стихии Видео
16:17
Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять