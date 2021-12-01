Киев застрял в пробках из-за снегопада: какие улицы лучше обходить

Ряд улиц в Киеве лучше объезжать – там пробки из-за снега и митингов / УНИАН

Из-за снега, выпавшего в ночь на 1 декабря, в столице Украины автомобили застряли в пробках. Движение транспорта затруднено с самого утра.

Согласно данным онлайн-сервиса Google Maps, в центре города наибольшее скопление автомобилей наблюдается на Набережном шоссе, вул. Набережно-Крещатицкой, бульваре Леси Украинки, проспекте Победы.

Также на правом берегу пробки на Воздухофлотском проспекте, Голосеевском проспекте, проспекте валерия Лобановского, улице Вячеслава Черновола, улице Любомира Гузара, улице Скляренко, проспекте Степана Бандеры.

На левом берегу пробки сковали Броварской проспект, проспекты Юрия Гагарина, Николая Бажана, Освободителей, Соборности.

Кроме этого, автомобили скопились на мосту Патона, Северном и Дарницком мостах. Там затруднено движение в направлении правого берега.

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Читайте такжеУкраину завалит снегом в декабре: названы датыДвижение транспорта в Киеве может быть затруднено не только из – за пробок-в связи с запланированными массовыми акциями возле Верховной Рады полиция перекрывает центр города, сообщается на сайте Патрульной полиции столицы. Правоохранители планируют в течение дня ограничить движение транспорта на следующих улицах:

ул. Крещатик;

ул. Михайловской;

ул. Шелковичной;

ул. Лютеранской;

ул. Круглоуниверситетской;

ул. Архитектора Городецкого;

ул. Заньковецкой;

ул. Садовой;

ул. Институтской;

ул. Липской.

На каких улицах Киева могут ограничить движение 1 декабря из-за митингов / Патрульная полиция Киева

Возле стен ВР ожидаются сразу несколько митингов, в частности, протест сторонников общественного движения "Save ФОП". У стен Рады уже собрались сотни людей. В 10:00 перед депутатами выступит президент Владимир Зеленский. Он будет отчитываться о внутреннем и внешнем положении Украины.

Напомним, первый снег выпал в Киеве вечером 23 ноября. Из-за этого на главных магистралях столицы образовались пробки. Движение осложнилось также из-за ряда ДТП.

Какая погода будет в Украине в ближайшие дни

До конца недели в Украине ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. По всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение, поскольку скорость ветра достигла 15-20 метров в секунду.