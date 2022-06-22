Кислица в ООН призвал мир покончить с русским фашизмом, иначе следующая война будет неизбежна

Россия постоянно прибегает "агрессивной мимикрии, когда хищник представляет себя жертвой". Поэтому антифашистская риторика РФ не должна вводить в заблуждение.
Мир должен положить конец российскому фашизму "прямо сейчас". Иначе если президенту РФ Владимиру Путину или его преемнику удастся "отрастить свои отрубленные клешни, пропитанные кровью украинцев, следующая война будет неизбежна, и цивилизованный мир заплатит втрое большую цену, чем сегодня". Об этом заявил во вторник, 21 июня, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
"Превращение России в агрессивный фашистский режим уже продемонстрировало ее неспособность воздержаться от нападения на тех, кого она считает слабой добычей. Это должно быть остановлено всеми нами - и чем быстрее, тем лучше", - подчеркнул он, передает Укринформ.
По словам Кислицы, Россия постоянно прибегает к тактике "агрессивной мимикрии, когда хищник получает преимущество, представляя себя жертвой".
Он уточнил, что антифашистская и антинацистская риторика РФ не должна вводить в заблуждение.
"Это просто еще одно проявление агрессивной мимикрии, которая пошла дальше – навешивание на украинцев ярлыка "неонацистов", чтобы дегуманизировать их и сделать законной мишенью для российских военных", – объяснил постпред Украины в ООН.
Аналогичная динамика наблюдается с насильником и жертвой, когда ее обвиняют в том, что она "спровоцировала" насильника на совершение преступления, добавил он.
Кислица добавил, что сейчас нет другого выхода для прекращения этой войны, кроме как привлечь агрессора к ответственности.
"Верю, что будущие судебные процессы дадут нам такие же исчерпывающие ответы на вопрос о том, как Россия превратилась в агрессивный и бесчеловечный режим", - отметил он.
Кислица отметил, что мир в течение тридцати лет потакал Москве безнаказанностью, что привело к полномасштабной войне. Речь идет, в частности, о произвольном захвате РФ места в Совбезе ООН, войне в Чечне, содержании российских войск в Приднестровье, войне против Грузии, аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе, военных преступлениях в Сирии, строительстве Северного потока-2.
"Эти события неизбежно привели Россию к ее нынешнему положению – агрессивному, фашистскому государству, не имеющему предела для своего преступного обращения", - подчеркнул постпред Украины в ООН.
Как сообщал Главред, ранее представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН заявил, что российские оккупанты провалили блицкриг – молниеносно захватить территорию Украины и установить здесь свою власть. Теперь переходят к плану Б — создать гуманитарную катастрофу на всей территории Украины.
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