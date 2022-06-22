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Кислица в ООН призвал мир покончить с русским фашизмом, иначе следующая война будет неизбежна

22 июня 2022, 09:49

Россия постоянно прибегает "агрессивной мимикрии, когда хищник представляет себя жертвой". Поэтому антифашистская риторика РФ не должна вводить в заблуждение.

Сергей Кислица
Сергей Кислица призвал покончить с русским фашизмом / Фото Reuters

Мир должен положить конец российскому фашизму "прямо сейчас". Иначе если президенту РФ Владимиру Путину или его преемнику удастся "отрастить свои отрубленные клешни, пропитанные кровью украинцев, следующая война будет неизбежна, и цивилизованный мир заплатит втрое большую цену, чем сегодня". Об этом заявил во вторник, 21 июня, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Превращение России в агрессивный фашистский режим уже продемонстрировало ее неспособность воздержаться от нападения на тех, кого она считает слабой добычей. Это должно быть остановлено всеми нами - и чем быстрее, тем лучше", - подчеркнул он, передает Укринформ.

По словам Кислицы, Россия постоянно прибегает к тактике "агрессивной мимикрии, когда хищник получает преимущество, представляя себя жертвой".

Он уточнил, что антифашистская и антинацистская риторика РФ не должна вводить в заблуждение.

"Это просто еще одно проявление агрессивной мимикрии, которая пошла дальше – навешивание на украинцев ярлыка "неонацистов", чтобы дегуманизировать их и сделать законной мишенью для российских военных", – объяснил постпред Украины в ООН.

Аналогичная динамика наблюдается с насильником и жертвой, когда ее обвиняют в том, что она "спровоцировала" насильника на совершение преступления, добавил он.

Кислица добавил, что сейчас нет другого выхода для прекращения этой войны, кроме как привлечь агрессора к ответственности.

"Верю, что будущие судебные процессы дадут нам такие же исчерпывающие ответы на вопрос о том, как Россия превратилась в агрессивный и бесчеловечный режим", - отметил он.

Кислица отметил, что мир в течение тридцати лет потакал Москве безнаказанностью, что привело к полномасштабной войне. Речь идет, в частности, о произвольном захвате РФ места в Совбезе ООН, войне в Чечне, содержании российских войск в Приднестровье, войне против Грузии, аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе, военных преступлениях в Сирии, строительстве Северного потока-2.

"Эти события неизбежно привели Россию к ее нынешнему положению – агрессивному, фашистскому государству, не имеющему предела для своего преступного обращения", - подчеркнул постпред Украины в ООН.

Как сообщал Главред, ранее представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН заявил, что российские оккупанты провалили блицкриг – молниеносно захватить территорию Украины и установить здесь свою власть. Теперь переходят к плану Б — создать гуманитарную катастрофу на всей территории Украины.

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