Китайские партнеры Мотор Сич хотят взыскать с Украины миллиарды долларов

Компания Мотор Сич стала фигурантом международного скандала / УНИАН

Китайские инвесторы украинского предприятия Мотор Сич намерены взыскать с государства Украина ущерб в размере 3,5 миллиарда долларов, над этим будут работать три международные юридические компании.

Как говорится в сообщении группы DCН, юристы WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird будут представлять интересы китайских инвесторов ПАО Мотор Сич - партнеров по развитию украинского авиастроения.

Истцы планируют, что инвестиционный спор позволит взыскать с Украины ущерб.

Советником по вопросам украинского права в международном арбитраже будет выступать компания Arzinger.

"Как известно, 4 сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО Мотор Сич направили Министерству юстиции Украины уведомление об инвестиционном споре (Notice of Investment Dispute). В этом уведомлении они указывают на то, что украинская власть своим поведением экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие их права, предусмотренных действующим Соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанным 31 октября 1992 года между правительствами Украины и Китайской Народной Республики", — сказано в сообщении DCH.

Юридические компании подчеркивают, что они являются лидерами в области международного арбитража. В числе их партнеров, в частности, такие знаковые юристы как экс-директор ФБР Роберт Мюллер и Дуглас Эмхофф - супруг другого американского юриста, экс-прокурора Калифорнии Камалы Харрис, которая может занять пост вице-президента США при президенте Джо Байдене.