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Кличко рассказал, что изменится в Киеве во время чрезвычайного положения

23 февраля 2022, 15:59

Комендантский час на территориях областей и городов не будут вводить до принятия отдельного решения по конкретному региону.

Виталий Кличко
Виталий Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после введения чрезвычайного положения в городе введут усиленный контроль выезда и выезда, запретят массовые мероприятия и митинги, а также могут ограничивать движение транспорта.

"Если такое решение (о введении чрезвычайного положения – ред.) будет принято и вступит в действие, что это значит? На территориях областей начинают действовать оперативные штабы под председательством председателей ОГА или КГГА. Устанавливается усиленный контроль въездов и выездов с территории городов и областей. Может ограничиваться движение транспортных средств и проводиться их досмотр. Устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий. Запрещается проведение митингов, и возможны другие ограничения", - сказал Кличко на брифинге.

Также он добавил, что комендантский час на территориях областей и городов не будут вводить до принятия отдельного решения по конкретному региону.

В ближайшее время в течение 30 дней будут проходить учебные сборы резервистов в батальонах и бригадах терробороны.

Кроме этого, по словам Кличко, все необходимые решения и меры по введению чрезвычайного положения в столице примет оперативный штаб Киева, который соберется 23 февраля после введения чрезвычайного положения Верховной Радой.

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Также мэр призвал жителей не паниковать и объяснил, что введение НС – это предупредительный шаг для безопасности в Украине.

Чрезвычайное положение в Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился к Верховной Раде с просьбой ввести чрезвычайное положение на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. Определенные решения будут приниматься комиссиями в регионах. Об этом заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.

Среди ограничений:

  • Особый режим въезда и выезда
  • Ограничение свободы передвижения
  • Ограничение движения и осмотр транспортных средств
  • Усиление охраны общественного порядка
  • Запрет на проведение массовых мероприятий
  • Комендантский час
  • Проверка документов
  • Осмотр багажей, грузов, жилья, служебных помещения
  • Ограничение продажи оружия, напитков
  • Изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий – учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ
  • Регулирование работы радио и телевидения

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