Кличко рассказал, что изменится в Киеве во время чрезвычайного положения

Комендантский час на территориях областей и городов не будут вводить до принятия отдельного решения по конкретному региону.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после введения чрезвычайного положения в городе введут усиленный контроль выезда и выезда, запретят массовые мероприятия и митинги, а также могут ограничивать движение транспорта.
"Если такое решение (о введении чрезвычайного положения – ред.) будет принято и вступит в действие, что это значит? На территориях областей начинают действовать оперативные штабы под председательством председателей ОГА или КГГА. Устанавливается усиленный контроль въездов и выездов с территории городов и областей. Может ограничиваться движение транспортных средств и проводиться их досмотр. Устанавливается запрет на проведение массовых мероприятий. Запрещается проведение митингов, и возможны другие ограничения", - сказал Кличко на брифинге.
Также он добавил, что комендантский час на территориях областей и городов не будут вводить до принятия отдельного решения по конкретному региону.
В ближайшее время в течение 30 дней будут проходить учебные сборы резервистов в батальонах и бригадах терробороны.
Кроме этого, по словам Кличко, все необходимые решения и меры по введению чрезвычайного положения в столице примет оперативный штаб Киева, который соберется 23 февраля после введения чрезвычайного положения Верховной Радой.
Также мэр призвал жителей не паниковать и объяснил, что введение НС – это предупредительный шаг для безопасности в Украине.
Чрезвычайное положение в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился к Верховной Раде с просьбой ввести чрезвычайное положение на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. Определенные решения будут приниматься комиссиями в регионах. Об этом заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.
Среди ограничений:
- Особый режим въезда и выезда
- Ограничение свободы передвижения
- Ограничение движения и осмотр транспортных средств
- Усиление охраны общественного порядка
- Запрет на проведение массовых мероприятий
- Комендантский час
- Проверка документов
- Осмотр багажей, грузов, жилья, служебных помещения
- Ограничение продажи оружия, напитков
- Изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий – учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ
- Регулирование работы радио и телевидения
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