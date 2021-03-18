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Кличко рассказал подробности о локдауне в Киеве с 20 марта

18 марта 2021, 19:34
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Мэр Киева ответил на призыв компенсировать учреждениям культуры убытки от карантина.

Виталий Кличко
Виталий Кличко высказался о локдауне в Киеве / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал подробности о новом карантине в Киеве с 20 марта. По словам Кличко, ситуация с коронавирусом в столице очень серьезная.

"Могу сказать как мэр, ситуация в Киеве критическая. Если мы сейчас не сделаем ограничений, то люди будут звать медиков на помощь, медицина будет на грани коллапса. Потому больницы сейчас почти все наполнены, и затягивание с введением карантина может привести к коллапсу медицинской системы. Я четко понимаю, насколько непопулярно такое решение, но это единственное решение, которое мы можем сейчас реализовать. Таким же путем уже долгое время идут другие европейские страны. Ничего нового мы не придумали, мы движемся по протоколу, который выписан ВОЗ", — сказал он.

Также Виталий Кличко ответил на призыв министра культуры Александр Ткаченко компенсировать учреждениям культуры убытки от карантина.

"Я могу сказать в ответ господину Ткаченко, когда был общий государственный локдаун, насколько Минкультуры финансировало учреждения культуры, жду цифры, сколько было инвестировано, какая была поддержка. Во-вторых, я слышал в эфире, что бизнесмены говорят, что закуплено много продуктов и т.д. Очень хорошо, что мы говорим о продуктах, а не о жизни. Я хотел бы напомнить, чтобы не произошла такая ситуация, когда в рефрижераторах хранили тела людей, погибших от коронавируса в Нью-Йорке", — сказал Кличко, передает Украина 24.

Отметим, в Киеве вводят строгий карантин с 20 марта до 9 апреля.

Во время карантина в Киеве будет запрещена:

  • работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы),
  • работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии),
  • проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека),
  • проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других),
  • присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается большого футбольного матча, который состоится в Киеве 18 марта).

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Что будет разрешено во время карантина в Киеве с 20 марта:

  • заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос,
  • будут работать – при соблюдении строгих норм и без работы кафе – автозаправочные станции,
  • парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Так же и фитнес, и спортивные залы, но без групповых занятий,
  • будут работать детские сады,
  • школы после каникул вернутся к учебе – но дистанционно,
  • все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу,
  • частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры,
  • общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме, но с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима и с заполненностью мест для сидения на 50%.

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