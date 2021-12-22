УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Клиентка "Новой почты" пожаловалась на хитрость сотрудников

22 декабря 2021, 18:51
Прослушать новость
Остановить

Женщина утверждает, что работник НП пакуют посылки в очень большие коробки.

Новая Почта
"Новая Почта специально берет большие коробки" / Униан

Клиентка Новой почты пожаловалась на хитрую уловку компании из-за которой множество украинцев выбрасывает деньги на ветер.

Женщина утверждает, что НП зарабатывает на коробках для посылок. В частности, речь идет о том, что представители намеренно пакуют посылки в слишком большие коробки, которые занимают больше места при перевозке, и соответственно берут за них больше денег.

"Это все хорошо, но если бы ещё работники НП прекратили паковать килограммовые посылки в коробки в десять раз больше объёма самой посылки, заставляя платить клиента за доставку воздуха, вот это была бы ну очень хорошая новость! Может уже хватит зарабатывать таким образом, а...?!", - написала клиентка, которая была недовольна хитрой уловкой "Новой почты", - написала Елена Тарасенко в комментариях под постом от "Новой почты" в Facebook о выгодных тарифах.

В сообщении говорилось, что акционные тарифы на некоторые из услуг будут продлены.

Представители компании отреагировали на гневный комментарий женщины, напомним, что она отправляла обувь в фирменной коробке, которую нужно дополнительно упаковывать в пакет или коробку. Но женщина сетовала на то, что такая упаковка ей стоила 80 грн.

Реклама

Напомним, ранее клиентка НП рассказала, что дважды заплатила за посылку и не получила ее. В отделении у женщины попросили прощения, но ситуацию на тот момент еще не исправили.

Читайте также:

viber
Новая почта новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Клиентка "Новой почты" пожаловалась на хитрость сотрудников». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Скорая помощь для орхидей и других комнатных цветов: копеечный способ спасти погибающее растениеСкорая помощь для орхидей и других комнатных цветов: копеечный способ спасти погибающее растение Исполнение желаний и счастье в любви: кого из знаков зодиака ожидает большая удача в новогодние праздникиИсполнение желаний и счастье в любви: кого из знаков зодиака ожидает большая удача в новогодние праздники Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 фаршированные яйца: готовить всего 10 минутВкуснейшая закуска на Новый год 2022 фаршированные яйца: готовить всего 10 минут Финансовый гороскоп на неделю 20-26 декабря: Близнецам – долги, Девам – убытки, Скорпионам – везениеФинансовый гороскоп на неделю 20-26 декабря: Близнецам – долги, Девам – убытки, Скорпионам – везение В моду на зиму 2022 вернулись теплые ботинки женские необычайной красоты из непредсказуемых 60-хВ моду на зиму 2022 вернулись теплые ботинки женские необычайной красоты из непредсказуемых 60-х
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
19:01

Угроза веерных отключений света и плановые ремонты: в Кабмине объяснили ситуацию

19:00

Цены на продукты 2022: что подорожает больше всего

18:57

Жена футболиста Динамо засветила пышный бюст в бикини

18:51

Клиентка "Новой почты" пожаловалась на хитрость сотрудниковВидео

18:40

Приметы на 23 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
18:26

В Ровно 7-классник жестоко избил девочку в школе до сотрясения мозгаВидео

18:20

Самый красивый нюдовый новогодний маникюр 2022, который подойдет под любой праздничный нарядФотоВидео

18:07

Отелло и рядом не стоял: топ-5 мужчин-ревнивцев по знаку Зодиака

17:58

Звезда Иронии судьбы сломала позвоночник

17:56

Украине грозит новая волна COVID-19: у Зеленского назвали срокиВидео

17:32

1000 за вакцинацию: когда появятся физические карточки для получения денегВидео

17:31

Назвался врачом и попросил раздеться: мужчина развращал 7-летнюю девочку в школьном туалетеВидео

17:02

Имплементация REMIT в полной версии является рискованным шагом – эксперты

16:58

РФ стянула более 100 тысяч войск к границам Украины: Данилов оценил вероятность наступления МосквыВидео

16:33

Цены взлетят до небес: в Украине подорожает топливоВидео

16:25

Завалит снегом по пояс: в Украину идет сильный мороз и мощный снегопадВидео

15:49

Ученые выявили неожиданную опасность неправильной ходьбы

15:41

В Запорожской области мужчина зарезал человека и возил тело на велосипеде по городуВидео

15:37

"Угрожал зарезать бензокосой и бил детей": 16-летняя девушка избила отчима подруги, он умер

15:33

Поделки на Новый год 2022 своими руками: стильные идеи в год Тигра

Реклама
15:31

"Слуга народа" обматерил патрульных из-за остановки его авто: появилось видео скандальных разборокВидео

15:03

Вкуснее чем Оливье: невероятно простой и вкусный салат на Новый год 2022Видео

15:00

"Слуга народа" оторвалась от партии Порошенко: новый партийный рейтинг

14:37

Старый Новый год 2022: традиции, магия дня и будет ли дополнительный выходной

14:18

С Новым годом 2022 – открытки, картинки и душевные поздравления

14:04

Прямые переговоры Зеленского с Путиным и подключение США: Арахамия объявил о сценарии по ДонбассуВидео

13:52

"Есть нюансы": Федоров рассказал, когда и как за ковидную тысячу можно будет купить лекарстваВидео

13:50

Глава "Центра защиты инвалидов" покинул Украину, опасаясь за свою жизнь

13:21

Православный календарь на январь 2022: важные церковные праздники и даты

13:17

Как правильно загадать желание на Новый год 2022, чтобы оно непременно сбылось

13:00

Гороскоп на завтра 23 декабря 2021: Львам – невероятный шанс, Весам – деньги, Стрельцам – опасные искушенияВидео

12:54

Поменяется все - имидж, место жительства, возлюбленный: гороскоп на январь 2022 года для ТельцовВидео

12:48

Сделка США и России по безопасности в Европе: Лавров назвал сроки начала переговоровВидео

12:20

Бросили на головы бетонную плиту: в Днепре компания молодых людей жестоко убила двух бездомных

12:14

В Киеве по программе Зеленского круглосуточно и без выходных достраивают Дарницкий мост

12:04

Конституционный суд признал законным запрет в Украине сериалов и фильмов из РФ

12:01

Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра

12:00

Скандал в инфекционке Николаева: главврача Федорову, которая просила кислород и деньги, уволили

11:22

Самая крутая пластика, но есть недостаток: пластический хирург указал на нюанс на лице Софии Ротару

11:21

НАТО привело в повышенную боеспособность Силы быстрого реагирования на фоне российской угрозы – СМИВидео

Реклама
10:55

Самая вкусная бюджетная закуска на Новый год 2022: готовить очень быстроВидео

10:27

Во Львове многодетная женщина родила 16-го малыша

10:10

В переполненном детьми отеле под Винницей произошел пожар, погибла 19-летняя девушкаФотоВидео

09:55

"Кожа стала толще": Елена Кравец рассказала, как изменился Зеленский за время президентстваВидео

09:40

Хотела губы-"вареники": в Днепре школьница вколола масло и едва не осталась без части лицаВидео

09:25

Уголь, Порошенко и войска на границе: ирония, что же ты делаешьмнение

09:00

Что подарить на Новый год 2022: идеи особых подарков для всей семьи новости компании

08:35

Коронавирус 22 декабря: в Украине за сутки больше 6 тысяч новых больных и 301 смерть

08:33

"Скорость заражения большая": в ВОЗ рассказали, в скольких странах нашли Омикрон

08:33

Гороскоп на сегодня 22 декабря 2021: Тельцам – крупные траты, Ракам – важная встреча, Стрельцам – затрудненияВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять