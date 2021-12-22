Клиентка "Новой почты" пожаловалась на хитрость сотрудников

Женщина утверждает, что работник НП пакуют посылки в очень большие коробки.
Клиентка Новой почты пожаловалась на хитрую уловку компании из-за которой множество украинцев выбрасывает деньги на ветер.
Женщина утверждает, что НП зарабатывает на коробках для посылок. В частности, речь идет о том, что представители намеренно пакуют посылки в слишком большие коробки, которые занимают больше места при перевозке, и соответственно берут за них больше денег.
"Это все хорошо, но если бы ещё работники НП прекратили паковать килограммовые посылки в коробки в десять раз больше объёма самой посылки, заставляя платить клиента за доставку воздуха, вот это была бы ну очень хорошая новость! Может уже хватит зарабатывать таким образом, а...?!", - написала клиентка, которая была недовольна хитрой уловкой "Новой почты", - написала Елена Тарасенко в комментариях под постом от "Новой почты" в Facebook о выгодных тарифах.
В сообщении говорилось, что акционные тарифы на некоторые из услуг будут продлены.
Представители компании отреагировали на гневный комментарий женщины, напомним, что она отправляла обувь в фирменной коробке, которую нужно дополнительно упаковывать в пакет или коробку. Но женщина сетовала на то, что такая упаковка ей стоила 80 грн.
Напомним, ранее клиентка НП рассказала, что дважды заплатила за посылку и не получила ее. В отделении у женщины попросили прощения, но ситуацию на тот момент еще не исправили.
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