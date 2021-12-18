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Клиентка Новой почты дважды заплатила за посылку, но осталась без бандероли

18 декабря 2021, 12:26
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Женщина даже не получила извинений от компании.

Новая Почта
Женщина заплатила дважды, но осталась без посылки / Униан

В Ривне клиентка "Новой почты" пожаловалась на двойную оплату посылки. По ее словам, из-за технического сбоя она была вынуждена заплатить за посылку дважды.

"Хотите испортить себе вечер? Оплатите посылку картой на "Новая почта". Не вышло по первому платежу, завис терминал? Ничего, давайте еще и еще. А потом бац! Отказ, недостаточно средств. Почему? Потому что платеж был успешно проведен еще в первый раз. При чем с моей карты списаны деньги, но на счет ЧП не поступили", - написала она на странице компании в Facebook.

По ее словам, это произошло в ровенском отделении НП №5.

"Получасовой консилиум сотрудников, многочисленные перезагрузки программ, фразы шепотом "Вот же первый платеж, написано успешно", "Для чего так быстро следующие делались?" и уже мне, закатывая глаза, "Вы не хотите понимать" и "Посылку вам не отдадим, не будет же работник свои деньги закладывать". В результате совещания мне было предложено оформить заявление на возврат денег", - говорит клиентка.

В итоге, она лишилась 2264 гривень и самой посылки.

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Представители "Новой почты" уже отреагировали на случившееся в комментариях.

"Ситуация сейчас под нашим контролем находится. Мы направили запрос коллегам из финансового отдела, чтобы уточнить все детали. Искренне извиняемся за причиненные неудобства, мы будем стараться все исправить как можно быстрее", - ответили в компании.

Напомним, В работе интернет-банкинга "ПриватБанка" ночью, с 16 на 17 декабря, произошел сбой. Была ошибка в курсах валют. В итоге, доллар продавался по цене евро, 30,95 вместо 27,4 грн/$.

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