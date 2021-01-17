Когда развалится Крымский мост: ученый дал неожиданный прогноз

Построенный оккупантами мост находится под угрозой, заявил ученый / Reuters

В районе построенного моста через Керченский пролив велика возможность землетрясения.

Об этом заместитель директора Института геофизики Национальной академии наук Украины Александр Кендзера рассказал в комментарии изданию Крым.Реалии.

По его словам, сейсмические исследования позволяют прогнозировать ситуацию в случае землетрясений в местах жилых домов и других объектов, включая мост, который соединяет захваченный Крым с Россией.

"Прямо под ним проходит граница раздела двух тектонических плит. Очевидно, что эти плиты могут смещаться или поворачиваться относительно друг друга. При этом возникают достаточно сильные землетрясения. Подземные толчки, которые были в Анапе, как раз показывают активные структуры, на которых тоже могут возникать довольно сильные землетрясения", - пояснил ученый.

В сообщении подчеркивается, что из-за землетрясения в Черном море вблизи Анапы (Россия), которое произошло в декабре, в Керчи повредились чугунные водоводы.

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