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Когда развалится Крымский мост: ученый дал неожиданный прогноз

17 января 2021, 03:50
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Александр Кендзера рассказал о результатах сейсмических исследований.

Крымский мост
Построенный оккупантами мост находится под угрозой, заявил ученый / Reuters

В районе построенного моста через Керченский пролив велика возможность землетрясения.

Об этом заместитель директора Института геофизики Национальной академии наук Украины Александр Кендзера рассказал в комментарии изданию Крым.Реалии.

По его словам, сейсмические исследования позволяют прогнозировать ситуацию в случае землетрясений в местах жилых домов и других объектов, включая мост, который соединяет захваченный Крым с Россией.

"Прямо под ним проходит граница раздела двух тектонических плит. Очевидно, что эти плиты могут смещаться или поворачиваться относительно друг друга. При этом возникают достаточно сильные землетрясения. Подземные толчки, которые были в Анапе, как раз показывают активные структуры, на которых тоже могут возникать довольно сильные землетрясения", - пояснил ученый.

В сообщении подчеркивается, что из-за землетрясения в Черном море вблизи Анапы (Россия), которое произошло в декабре, в Керчи повредились чугунные водоводы.

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Крым новости:

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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