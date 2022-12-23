Когда Украина получит танки Abrams и истребители F-15, F-16: посол в США сделала заявление

Украинские дипломаты неустанно и не покладая сил трудятся над получением ВСУ американских танков Abrams и самолетов-истребителей F-15 или F-16. Об этом сообщает портал УНИАН со ссылкой на заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой.
"Я не буду комментировать конкретные названия, потому что вопрос не в названиях. Мы работаем со всеми нашими партнерами, и здесь я думаю, что лучше спросить у Министерства обороны в том числе, но такие вещи как танки, самолеты, любая бронированная техника, - это одна из приоритетных позиций, над которыми мы работаем", - заявила дипломатка в кулуарах ежегодной Конференции послов Украины.
Особо Маркарова прокомментировала главную оружейную новостью последних дней – поставку США Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.
"Это суперпрорывное оружие. Это один из лучших видов оружия именно в категории противовоздушных средств", −подытожила Маркарова.
Военная помощь Запада Украине
Напомним, неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкционировал по поручению президента выделение Украине новой партии вооружений на сумму $400 млн.
Пентагон информировал, что будут поставлены ракеты для зенитного комплекса Hawk, четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger, оснащенных ракетами Stinger, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, 21 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, снаряжение для холодной погоды и прочее военное оборудование.
В пресс-релизе американского Минобороны отмечалось, что новый пакет помощи США Украине стал 25-м с августа 2021 года. Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США предоставили Киеву военную помощь на сумму более $19,3 млрд.
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