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"Решающее преимущество" над РФ: Запад может вооружить Украину истребителями - СМИ

15 декабря 2022, 10:24
На Западе нет "красных линий" по поводу того, что можно поставлять в Украину.
Американские истребители F-15
Украине могут передать современные западные истребители / Фото US Air Force

На Западе лидеры стран-союзниц ищут способ, как предоставить Украине решающее преимущество в борьбе с Россией.

В частности, в США ведутся переговоры о том, какое оборудование и какое оружие может помочь украинским войскам "предупредить" атаки российских войск, передает Sky News.

"В Конгрессе и Администрации есть ряд американцев, заинтересованных в том, чтобы взглянуть на траекторию конфликта и определить, что именно нужно Украине, чтобы предоставить ей решающее преимущество, не переходя к наступлению на Россию", - цитируется один из представителей власти.

Он добавил, что нет "красных линий" по поводу того, что можно поставлять в Украину, поскольку российские ракеты бомбят гражданскую инфраструктуру.

В свою очередь, как уточняет издание Evening Standard, по данным одного из источников, обсуждения могут в конечном итоге привести к поставке Украине современных истребителей.

Он уточнил, что в качестве помощи Украине рассматривается "что угодно", но с условием не совершать атаки по территории РФ, кроме той, которая непосредственно вовлечена в боевые действия в Украине.

По его словам, речь может идти о поставках вооружения, которое бы позволило Украине осуществлять удары "на опережение" РФ, а не просто реагировать на российские атаки, например, на ключевые объекты инфраструктуры.

При этом поставки Украине современных истребителей рассматриваются, но пока не обсуждается: "Многое зависит от характера российских атак и от того, где украинцы больше всего хотят приложить свои усилия".

Военная помощь Запада Украине

Напомним, неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкционировал по поручению президента выделение Украине новой партии вооружений на сумму $400 млн.

Пентагон информировал, что будут поставлены ракеты для зенитного комплекса Hawk, четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger, оснащенных ракетами Stinger, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, 21 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, снаряжение для холодной погоды и прочее военное оборудование.

В пресс-релизе американского Минобороны отмечалось, что новый пакет помощи США Украине стал 25-м с августа 2021 года. Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США предоставили Киеву военную помощь на сумму более $19,3 млрд.

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