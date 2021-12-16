Когда украинцы смогут голосовать на выборах онлайн: Корниенко оценил перспективы

Александр Корниенко оценил возможность проведения онлайн-голосования на выборах в Украине / УНИАН

Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко прокомментировал возможность дистанционного голосования на общенациональных выборах в Украине. По его словам, в ближайшей перспективе эта инициатива не будет реализована, так как это - "сложный кейс". В частности, в мире пока что нет ни одного примера онлайн-голосования, который был бы стопроцентно реализован.

Первый замглавы парламента заявил в интервью РБК-Украина, что рано или поздно мир придет к дистанционному голосованию.

Корниенко отметил, что может произойти какая-то "революционная история", очередная пандемия, из-за которой люди не смогут прийти на избирательные участки по всему миру. Не исключено, что онлайн-голосование на выборах появится в течение ближайших нескольких лет.

"Если что-то случится, будут искать инструментарии. Пока все это на уровне дискуссий и обсуждений. Очень трудно обеспечить одновременно анонимность и идентификацию. Понятно, что одно исключает другое, вокруг этого проходят эти дискуссии", - сказал он.

Как сообщал Главред, ранее глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров раскрыл сроки введения онлайн-голосования в стране. По его словам, в течение следующих двух лет в Украине могут ввести инструменты электронного голосования, которые будут действовать во время референдумов и выборов.

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