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Когда ВСУ смогут наступать и выйдут ли сразу к Крыму: эксперт сделал прогноз

22 декабря 2022, 05:00
Для наступления армии Украины нужно задействовать силы от 5 до 10 бригад – около 20-30 тысяч человек, считает военный эксперт Агиль Рустамзаде.
ВСУ, Крым
ВСУ к Новому году или в 2023-м году смогут проводить масштабные наступательные операции – эксперт / Коллаж 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, УНИАН

Для перехода к крупномасштабной военной операции силам обороны Украины нужна группировка в 20-30 тысяч человек, которая будет обеспечена соответствующим вооружением. К Новому году или после Нового года ВСУ силами 3-5 бригад смогут выполнять масштабные задачи на одном из направлений. Но большая атака, которая сразу позволила бы выйти к Крыму, маловероятна. Об этом заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде.

В интервью Главреду он рассказал о том, что для проведения широкомасштабной военной операции украинской армии нужна группировка численностью 20-30 тысяч человек. Пока таких ресурсов у ВСУ нет, поэтому в ближайшее время крупных наступлений Украины не будет.

"Вы знаете, для проведения широкомасштабной операции оперативного уровня нужно задействовать где-то от 5 до 10 бригад – около 20-30 тысяч человек. Группировка войск должна выполнять боевые задачи в течение месяца с нужным количеством всевозможных видов боеприпасов, объемами топлива, обеспечением. Украина пока не располагает такими ресурсами. Поэтому я считаю, что в течение одного-двух месяцев проведение украинскими вооруженными силами широкомасштабной наступательной операции является сценарием низкой вероятности", - объяснил ситуацию эксперт.

Впрочем, по его словам, к Новому году или уже в 2023-м Украина сможет проводить наступательные операции на одном из направлений. Но выйти сразу к Крыму вряд ли получится.

"Однако к Новому году и уже после Нового года, когда земля укрепится, Украина силами 3-5 бригад может реализовывать масштабные наступательные операции сроком на 1-2 недели на каком-либо операционном направлении. Вряд ли будет большое наступление сразу с выходом к Крыму – это, условно говоря, нереально. Но Украина действительно может выполнять наступательные операции на каком-либо участке фронта силами от 3 до 5 бригад", - подчеркнул Агиль Рустамзаде.

Возвращение Крыма в Украину

Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный ранее рассказал о том, что ВСУ для выхода к оккупированному Крыму нужно продвинуться на 84 км до Мелитополя и взять под огневой контроль сухопутный коридор и Перекопский перешеек.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что страна-оккупант РФ опасается высадки десанта ВСУ в оккупированном Крыму и укрепляет береговую линию.

Россияне роют траншеи и строят укрепления, чтобы остановить бронетехнику.

Военный эксперт Роман Свитан полагает, что глава Кремля Владимир Путин сможет остаться у власти в России в том случае, если Москва потеряет контроль над оккупированным Крымом. По мнению Свитана, пропаганда преподнесет ситуацию как, дескать, "победу Москвы над НАТО и Украиной" с якобы сохранением российских границ.

Смотрите полную версию интервью военного эксперта Агиля Рустамзаде Главреду

Другие новости:

ВСУ новости Крыма война России и Украины Агиль Рустамзаде
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