Контракт липовый, с деньгами обманули: оккупант пожаловался на жесткий "замес" в Украине

Российские военные жалуются на колоссальные потери в Украине / Reuters, Радио Свобода

Один из российских оккупантов рассказал своей бабушке о колоссальных потерях своего подразделения в ходе войны в Украине.

По его словам, подразделение РФ находится где-то в районе Изюма и "берет лес". Соответствующий аудиоперехват публикует Главное управление разведки МО.

Оккупант РФ также рассказал, что из его роты осталось всего 26 человек из 90. Поэтому он не собирается больше подписывать контракт.

Рашист жалуется, что война оказалась совсем не такой, как он ожидал: "Спецназ зашел, … (взбучки) через час получили и убежали. Вот тебе и весь спецназ. Не хочу больше быть пехотой. Надоело. Психика ломается, уже ночью снятся эти трупаки. … (обманули) нас с деньгами. Вот тебе и государство…"

В свою очередь его бабушка говорит, что показывала его контракт адвокату: "Адвокатша смотрела ваши контракты и сказала, что это п… (фиктивная) бумажка. Говорит, что за 2007 год подсунули. Что это за бумажка такая? Это не контракты, а дерьмо".

Напомним, ранее Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговора российского оккупанта с его женой, во время которого захватчик рассказывает что он, добивая раненого украинца, перерезал ему горло. При этом оккупант, даже без тени угрызений совести, говорит, что он в тот момент подумал: "Ну, когда я еще человеку горло перережу?".

Также украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта с матерью, во время которого он рассказывает о страшных издевательствах и убийствах украинских пленных, которые совершают работники ФСБ и российские военные. При этом оккупант Константин Соловьев с радостью перенимает такой "опыт" и мечтает перенести его на собственного отца.

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