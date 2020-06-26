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В Киевской области изменили правила работы ресторанов - в чем суть

Из-за коронавируса местные власти обнародовали новые правила работы заведений общественного питания и развлекательных заведений.

26 июня 2020, 23:58
карантин,маска
Названы новые правила работы ресторанов / УНИАН

Коронавирус в Киевской области - из-за эпидемиологической ситуации с 26 июня ограничено проведение массовых мероприятий и время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений.

Такое решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС.

В частности комиссия решила:

  • установить ограничение в 10 человек для проведения массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях;
  • время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений сократить до 22:00.

Также комиссия решила усилить контроль:

  • за соблюдением противоэпидемических мероприятий в городском, пригородном, междугородном пассажирском транспорте;
  • за соблюдением противоэпидемических мероприятий на рынках, в заведениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях;
  • установить контроль за безусловным выполнением субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Ограничения введены до улучшения эпидемиологической ситуации в области.

Ранее Главред писал о том, что Шмыгаль пригрозил вновь ужесточить коронавирусный карантин в Украине – вплоть до тех мер, что применялись в марте-апреле 2020 года. По его словам, Украина вошла в "серьезную волну" заболеваемости коронавирусной инфекции Covid-19.

Как сообщалось, пока карантин в Украине не ужесточают – но контроль за его соблюдением станет гораздо более жестким. В частности, украинцев чаще будут штрафовать за нарушение карантина начиная с 22 июня 2020.

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