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Степанов рассказал, обязаны ли родители покупать санитайзеры и маски для детсадов

7 июня 2020, 14:08

Руководитель Минздрава высказался на актуальную в условиях адаптивного карантина тему.

Степанов
Степанов рассказал, обязаны ли родители покупать санитайзеры и маски для детсадов / УНИАН

Родители не обязаны за свои деньги приобретать необходимые для работы детсадов в условиях карантина средства индивидуальной защиты (плюс антисептики, санитайзеры и термометры).

Соответствующее заявление в воскресенье, 7 июня, сделал руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"Закупки средств индивидуальной защиты для сотрудников, антисептиков, масок и других средств, которые применяются в детских садиках, согласно рекомендациям Минздрава в связи с карантинными ограничениями, должны делать исключительно собственники этого учреждения. Нигде не предусмотрено, чтобы родители сами это закупали. Согласно законодательству это должны делать собственники", — заявил он.

Читайте такжеСтепанов рассказал, когда в Украине разрешат проводить крупные мероприятияСтепанов особо отметил, что требования к родителям со стороны руководства некоторых детсадов предоставлять справки с работы и подписывать бумаги ‒ по поводу того, что те не будут иметь претензии, если их дети заболеют Covid-19 в дошкольных учреждениях являются незаконными.

"Что касается справок и подписания каких-то бумаг, это такая полная самодеятельность руководства садика, которая не предусмотрена ни одним нормативным актом в Украине. Я считаю, что в таких случаях нужно жаловаться собственнику садика — органам местной власти или частному владельцу", — пояснил Степанов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов утверждал ‒ наблюдавшийся на минувшей неделе рост заболеваемости Covid-19 в Украине происходит по причине легкомыслия общества. Потому как, по его мнению, смягчение карантина украинцы восприняли, как его полную отмену.

Максим Степанов Минздрав антисептик детсады
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