Кожа была в ожогах: в Чернигове в муках умер 12-летний мальчик

В Чернигове в муках умер 12-летний мальчик / ua.depositphotos.com

В поселке Козельщина Полтавской области 12-летний мальчик получил ожоги. Через четыре дня он умер в реанимации. Об этом сообщили сотрудники Нацполиции по Полтавской области.

По данным следствия, 12-летний мальчик 20 октября был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы. У ребенка были диагностированы многочисленные ожоги, которые по предварительной версии событий, он получил на кухне из-за кипятка. Медики четыре дня боролись за жизнь ребенка, однако 24 октября он умер.

В полиции открыли производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Продолжается следствие.

Читайте такжеДети получают ожоги рта и пищевода: в TikTok набирает популярности новый опасный челлендж

Реклама

Напомним, ранее в областной больнице Чернигова умерла 2-летняя Леся из села Григорьевка.

Как пишут местные СМИ, девочка села в таз с кипятком и обожгла ягодицы, спину и живот.

Родители врача не вызывали и в больницу ребенка не доставляли, зато стали заниматься самолечением — ездили по знахарям из соседних сел.

Лишь на пятый день, когда к ним наведалась мать мужа и увидела страдания ребенка, заставила родителей отвезти Лесю в больницу.