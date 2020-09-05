Кравчук жестко ответил на угрозу Пушилина сорвать перемирие на Донбассе

Леонид Кравчук / УНИАН

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президент Леонид Кравчук прокомментировал ситуацию вокруг угроз террористов "ДНР" нанести удар по позициям ВСУ.

Как подчеркнул он в комментарии Интерфакс-Украина, экстренное заседание политической подгруппы ТКГ, которое состоится в ближайшие часы, должно еще раз зафиксировать, что прекращение огня на Донбассе является и должно быть самым важным для всех сторон.

"В этом году наконец удалось с 27 июля остановить боевые действия в Донбассе. Это безусловно важное достижением для всех в Украине - как на свободной территории, так и на оккупированной", - сказал Кравчук.

Он подчеркнул, что заявления главаря "ДНР" Дениса Пушилина являются ничем иным, как желанием обострить ситуацию на Донбассе.

"И это понятно для каждого - в том числе для миллионов украинцев, которые остаются в оккупации. Они видят, кто снова хочет разжечь боевые действия", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее главаь "ДНР" Денис Пушилин заявил об ударе террористов по позициям Украины. Артиллерийский удар будет нанесён в понедельник утром, 7 сентября.

Пушилин заявил, что ВСУ должны зарыть траншеи, которые якобы были вырыты после объявления перемирия на Донбассе.

Читайте также"Сепаратюга, мы ждем": в ВСУ ответили на истерические угрозы Пушилина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина инициировала срочное заседание Трехсторонней контактной группы в связи с угрозами главаря "ДНР" Дениса Пушилина нанесли удар по украинским бойцам.

Как известно, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Читайте такжеПеремирие на Донбассе: Хомчак озвучил данные о погибших и раненых

Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.