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"Креативные": ректор КПИ похвалил студентов, установивших скрытую камеру в женской душевой

16 ноября 2021, 14:44

Михаил Згуровский не стал уделять внимание инциденту с появлением видеокамеры в женской душевой местного общежития.

Ректор КПИ Михаил Згуровский
Ректор КПИ Михаил Згуровский / Униан

Ректор Киевского политехнического института Михаил Згуровский странно отреагировал на инцидент со скрытой камерой в женской душевой. На это он ответил, что в вузе креативные студенты.

"Креативные у нас студенты", – ректор КПИ лишь одной фразой прокомментировал ситуацию и сразу перешел к другой теме. В то же время в студгородке вуза говорят, что за расследование инцидента взялись служба охраны и безопасности вуза и полиция.

В дальнейшем уже полиция будет принимать решение о дальнейшей судьбе этого студента, который установил систему видеонаблюдения в женской душевой, – сказал директор студгородка Александр Ищенко.

Что известно об инциденте со скрытой камерой

  • Камеру видеонаблюдения заметили вечером 28 октября в душе женского общежития №7. Ее установил студент второго курса.
  • За это время он успел записать несколько видео. Неизвестно, на какие сайты эти записи ушли, и были ли девочки совершеннолетними.

Заведующая общежитием, которая сначала обещала держать дело на контроле, призывает девушек, желающих написать коллективное заявление, "угомониться". По ее мнению, потребовать наказания для нарушителя – это буллинг.

В итоге начали досудебное расследование по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до 3 лет.

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Ранее Главред писал, что студентов из Национального медицинского университета имени Богомольца в Киеве заставляют вакцинироваться от коронавируса. Если они этого не сделают, то в вузе не будут допускать их на занятия и даже угрожают отчислить.

Что примечательно, если у студентов нет прививки, то они должны показать ПЦР-тест, однако он должен быть свежим. А это значит, что сдавать его надо каждые 3 дня. Молодым людям сказали, что если будет 25% пропусков лекций – их будут просто отчислять. Можно заплатить и повторно пройти курс, но для этого требуют все те же сертификаты о вакцинации.

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