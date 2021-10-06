В Черновцах при странных обстоятельствах умер студент из Индии: тело нашли на улице

Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу / УНИАН

На одной из улиц Черновцов вечером 5 октября скоропостижно умер парень. Полицейские установили личность погибшего – им оказался 21-летний гражданин Индии, который учился на медика в Буковинском государственном медицинском университете.

По словам очевидцев, студент был не один, а отдыхал в компании других студентов на лавочке. Они "что-то ели", когда парню стало плохо и ему вызвали скорую. Спасти студента не удалось, сообщает УНН.

В отделе коммуникации полиции в Черновицкой области агентству новостей АСС сообщили, что обнаружили тело без видимых признаков насильственной смерти. Для установления причины смерти тело иностранца направили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно, она наступила вследствие разрыва аорты.

Следователи полиции внесли сведения о смерти мужчины в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи о естественной смерти. Кроме того, о трагическом инциденте проинформировали посольство Индии и департамент консульской службы МИД Украины.

Отмечается, что иностранец находился в Украине на законных основаниях и учился на четвертом курсе одного из буковинских учреждений высшего образования.

В детском лагере Киева загадочно умер 12-летний мальчик

Ранее сообщалось, что в Пуще-Водице в лагере "Артек" умер 12-летний Павел Теровец. Накануне ребенок жаловался, что плохо себя чувствует. В комнату вызвали врача, но он лишь осмотрел мальчика. О точной причине смерти еще не сообщают.

В СМИ также говорят, что ребенок жил вместе с отцом. Он воспитывал мальчика сам. У семьи были финансовые проблемы, однако мужчина пытался дать ребенку все необходимое.