В общежитии киевского вуза разгорелся скандал: студент установил камеру в женском душе

В общежитии КПИ студент установил камеру в женском душе / ua.depositphotos.com

В общежитии Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского разразился большой скандал. Там в помещении женского душа была установлена камера видеонаблюдения – это сделал один из студентов.

Как сообщила депутат партии "Голос" Инна Совсун на своей страничке в фейсбук, камеру видеонаблюдения заметили вечером 28 октября в душе женского общежития №7. Ее установил студент второго курса. Он случайно снял свое лицо, когда тестировал камеру. За это время он успел записать несколько видео.

После обнаружения возмутительной находки в общежитие сразу же вызвали наряд полиции и написали на заявление на извращенца. На этом скандал мог бы завершиться, но нет. По словам Совсуна, дальше началось самое интересное.

Заведующая общежитием оправдывает парня

Впечатляет, но заведующая общежитием, которая сначала обещала держать дело на контроле, теперь призывает девушек, желающих написать коллективное заявление, "угомониться".

"По ее мнению, потребовать наказания для нарушителя – это буллинг. Заведующая обвиняет студенток в том, что они больше интересуются материальной компенсацией, чем наказанием, шантажирует, что будет привлекать к ответственности за курение", – рассказала Инна Совсун.

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Что говорят в студгородке КПИ

В студгородке КПИ заявили, что комендант общежития пытается обесценивать проблему: сравнивает съемку в душевой с курением; утверждает, что студентки больше интересуются материальной компенсацией, чем справедливым рассмотрением дела.

"Однако это неправда. В этой ситуации важно публично отстоять право на неприкосновенность личной жизни и безопасности, а умолчание шаг в обратном направлении", – сказано в заявлении.

Что грозит студенту

По словам нардепа от "Голоса", нарушителя могут наказать по статье 301 об изготовлении порнографических материалов. Но для этого правоохранители должны доказать цель сбыта или распространения. Санкция статьи предусматривает:

штраф от 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1 700 – 5 100 гривен)

или ограничение свободы на срок до 5 лет,

или лишение свободы на тот же срок.

Украинское законодательство нужно совершенствовать, чтобы нарушитель понес наказание, соизмеримое с причиненным вредом, добавила Совсун.

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Ранее Главред писал, что студентов из Национального медицинского университета имени Богомольца в Киеве заставляют вакцинироваться от коронавируса. Если они этого не сделают, то в вузе не будут допускать их на занятия и даже угрожают отчислить.

Что примечательно, если у студентов нет прививки, то они должны показать ПЦР-тест, однако он должен быть свежим. А это значит, что сдавать его надо каждые 3 дня. Молодым людям сказали, что если будет 25% пропусков лекций – их будут просто отчислять. Можно заплатить и повторно пройти курс, но для этого требуют все те же сертификаты о вакцинации.

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