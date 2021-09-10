Плесень, "убитая" мебель и антисанитария на кухне: как Одесские студенты заселялись в общежития

Первокурсники показали в Сети, в каких условиях им придется жить ближайшие 5-6 лет / скриншот

Одесские студенты, которые в конце августа заселились в общежития университетов, показали, в каких условиях им приходится жить.

Соответственные кадры первокурсники Одесского национального экономического и морского университетов опубликовали в сети.

На опубликованных кадрах видно, что кровати в комнатах все еще стоят на пружинах, а на них даже не постелили матрасы.

С мебелью тоже большая проблема - почти все шкафы и тумбочки оказались сломанным, а стены покрыты плесенью. По словам студентов, стоимость проживания в этом общежитии составляет 650 гривен в месяц.

Не лучше условия и в общежитии Одесского национального университета. Судя по кадрам, на кухне, которая укомплектована металлическими столами, одной электроплитой и разбитой мойкой - жуткая антисанитария.

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