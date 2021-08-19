"Обстановка хуже, чем в тюрьме": в Сеть слили фото жутких условий жизни в общежитии НАУ

Студенты говорят, что сейчас таких комнат лишь 10%/ Фото t.me/kievbc/7311

В Сети появились фотографии из студенческого общежития Национального авиационного университета в Киеве. На фото – жуткие условия, в которых приходилось жить студентам. При этом в учебном заведении говорят, что эти фото уже неактуальны, мол, сейчас в общежитии все хорошо.

Кадры из общежития 17 августа опубликовал Telegram-канал Киев без цензуры.

"Традиционное для конца августа явление — жалобы на условия в общагах. На этот раз под прицел попало общежитие НАУ. Обстановка там, говорят, хуже, чем в тюрьме, да еще и платить приходится", - говорится в сообщении.

На фото - разбитая раковина, ужасный и грязный туалет, затопленные потолки, старая и разбитая мебель.

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Журналисты попытались выяснить, действительно ли студентам приходится жить в таких условиях. Как сообщили в программе Сніданок з 1+1, снимкам несколько лет.

"Фото не свежие, таких комнат 10% от всего количества", - сообщили студенты.

Председатель студсовета Андрей объяснил появление этих скандальных фото так: "Вышел студент недовольный. Может переселили или четыре года ему не понравилось обучение в НАУ. Решил так немножко отомстить".

Парень убеждает, что сейчас внутри общежития все хорошо.

Проректор по гуманитарной политике и инновациям НАУ Светлана Тимкина также утверждает, что ремонт уже сделали. А если студенты заметят в своих комнатах какие-либо неисправности, то эти вопросы быстро решаются.

"В каждом общежитии на вахте есть три журнала: первый — это электричество, второй — сантехника, третий — это столярные работы. По любым замечаниям, которые возникают у студентов, они дают заявку. Вахтеры передают эту информацию в студгородок в дирекцию. Там реагируют на эти заявки и они ликвидируются ", — заявила Тимкина.

К слову, внутрь общежития журналистов не пустили из-за карантинных ограничений.

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